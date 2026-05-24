Il Napoli è passato in vantaggio contro l'Udinese nell'ultima giornata di Serie A. Al 24' del primo tempo, Rasmus Højlund ha sbloccato il risultato allo stadio Maradona, grazie a un assist di Kevin De Bruyne. La rete è cruciale, poiché all'Udinese basterebbe un pareggio per assicurarsi il secondo posto in classifica.

L'azione del gol si è sviluppata al 24° minuto. De Bruyne, con un lancio preciso, ha servito Højlund, che davanti a Okoye non ha sbagliato. L'attaccante danese ha scagliato un destro angolato imparabile, portando il Napoli sull'1-0.

Contesto e obiettivi della gara

La partita, disputata a Napoli il 24 maggio 2026, è l'epilogo del campionato. Per l'Udinese, l'obiettivo è ottenere almeno un punto per il secondo posto in classifica, un traguardo di grande prestigio. Il Napoli, invece, cerca una vittoria davanti al proprio pubblico per chiudere la stagione con una nota positiva.

Le stagioni di Napoli e Udinese

Questa è l'ultima gara stagionale per Antonio Conte sulla panchina del Napoli. In due anni, Conte ha conquistato uno scudetto, una Supercoppa e la qualificazione in Champions League. L'Udinese arriva a questa giornata con 50 punti, un risultato che mancava da oltre dieci anni, a testimonianza della solidità del gruppo.

Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, recentemente premiato come allenatore del mese, ha dichiarato che "i riconoscimenti sono un'istantanea di un lavoro svolto", ringraziando chi lo ha supportato. L'incontro, in programma alle ore 18, sarà trasmesso in diretta esclusiva.