La corsa Champions della Roma potrebbe non rappresentare soltanto un traguardo sportivo, ma anche il punto di partenza di una nuova fase progettuale per il club giallorosso. Il quarto posto conquistato la scorsa settimana grazie al successo nel derby ha infatti cambiato prospettive e ambizioni della società capitolina, che adesso intravede la concreta possibilità di presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con un peso economico e mediatico decisamente superiore rispetto agli ultimi anni.

L’eventuale qualificazione alla prossima Champions League garantirebbe infatti ai giallorossi introiti UEFA vicini ai 60 milioni di euro, ma non si tratterebbe soltanto di un discorso economico.

Tornare stabilmente nella massima competizione europea significherebbe anche accrescere il prestigio internazionale della Roma, aumentando il fascino del club agli occhi di giocatori di primo piano desiderosi di confrontarsi con il calcio che conta. Giocatori come Dusan Vlahovic.

Champions e ambizioni: la Roma sogna un mercato di alto livello

Proprio in questo contesto starebbe prendendo corpo una delle indiscrezioni più sorprendenti delle ultime ore: quella che accosta Dusan Vlahovic alla Roma. Il centravanti serbo, destinato a lasciare molto probabilmente la Juventus a parametro zero, sarebbe alla ricerca di una squadra che possa garantirgli la partecipazione alla prossima Champions League.

Un dettaglio tutt’altro che secondario che renderebbe la società giallorossa una destinazione improvvisamente credibile e potenzialmente molto interessante.

La possibilità di offrire visibilità internazionale, partite europee di alto livello e un progetto tecnico in crescita potrebbe convincere profili importanti a prendere seriamente in considerazione la Capitale e Vlahovic, da questo punto di vista, rappresenterebbe il simbolo perfetto di una Roma intenzionata ad alzare l’asticella.

Gasperini detta la linea: Vlahovic ideale accanto a Malen

A rendere ancora più credibile lo scenario ci sarebbero anche le indicazioni di Gian Piero Gasperini. Il tecnico avrebbe infatti già chiesto ai Friedkin un centravanti di grande spessore da affiancare a Donyel Malen nella prossima stagione.

Una richiesta che si sposerebbe perfettamente con l’opportunità rappresentata da Vlahovic, soprattutto considerando la possibilità di acquistarlo senza costi di cartellino.

Naturalmente, l’operazione resterebbe estremamente complessa sotto il profilo economico. Il classe 2000 continua infatti ad avere richieste d’ingaggio molto elevate e un paio di estimatrici, come Milan e Bayern Monaco, non facili da superare. Per permettersi un investimento simile, la Roma dovrebbe necessariamente intervenire sul monte stipendi, alleggerendo alcune posizioni considerate pesanti.

In quest’ottica potrebbero assumere particolare importanza le uscite di Stephan El Shaarawy e la volontà del club di ridiscutere al ribasso alcuni rinnovi economicamente molto onerosi, come quelli di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala.