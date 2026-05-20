Unai Emery, tecnico dell'Aston Villa, ha espresso piena fiducia nelle capacità della sua squadra in vista dell'imminente finale di Europa League. L'allenatore spagnolo ha sottolineato come il club abbia acquisito l'esperienza necessaria per affrontare una partita di tale importanza, evidenziando il percorso di crescita e la maturità raggiunta dal gruppo nel corso della stagione.

“Abbiamo l'esperienza giusta per affrontare una finale così importante. La squadra ha lavorato duramente e ha dimostrato di saper gestire la pressione nei momenti decisivi”, ha dichiarato Emery, rimarcando la determinazione dei suoi giocatori.

Ha inoltre aggiunto che la preparazione mentale è stata un elemento chiave per arrivare a questo punto cruciale della competizione.

La crescita dell'Aston Villa sotto la guida di Emery

Sotto la guida di Emery, l'Aston Villa ha mostrato una notevole solidità, sia nel campionato nazionale che nelle competizioni europee. Il tecnico spagnolo, già plurivincitore dell'Europa League, ha saputo trasmettere alla squadra una mentalità vincente e una disciplina tattica che si sono rivelate decisive nei momenti cruciali della stagione. “La nostra forza è il gruppo. Ogni giocatore ha dato il massimo e questo ci ha permesso di arrivare fin qui”, ha aggiunto Emery, evidenziando l'importanza del collettivo.

Il percorso dell'Aston Villa in Europa League è stato caratterizzato da prestazioni convincenti e da una gestione attenta delle partite più delicate.

Emery ha spesso sottolineato l'importanza di un approccio partita per partita, evitando facili entusiasmi e mantenendo sempre alta la concentrazione del gruppo.

Emery e il suo rapporto speciale con l'Europa League

Unai Emery è universalmente riconosciuto come uno degli allenatori più esperti e vincenti nella storia recente dell'Europa League. Il suo record di 3 coppe vinte con il Siviglia ne è la dimostrazione. La sua profonda esperienza nella competizione rappresenta un valore aggiunto inestimabile per l'Aston Villa, che può contare su un tecnico abituato a gestire la pressione delle grandi sfide e delle finali europee. “Ogni finale è diversa, ma l'approccio deve essere sempre lo stesso: rispetto per l'avversario e massima concentrazione”, ha spiegato Emery in precedenti interviste, delineando la sua filosofia.