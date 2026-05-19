La pesante sconfitta per 0 a 2 contro la Fiorentina rischia di lasciare conseguenze profonde in casa Juventus, non soltanto dal punto di vista della classifica. Il KO contro i viola ha infatti fatto precipitare i bianconeri al sesto posto, complicando in maniera seria la corsa alla prossima Champions League e mettendo inevitabilmente in discussione anche il futuro di alcuni dei giocatori più importanti della rosa. Tra questi c’è soprattutto Dusan Vlahovic, il cui destino appare sempre più incerto.

Il centravanti serbo, in scadenza di contratto il prossimo giugno, avrebbe infatti una priorità molto chiara per il proprio futuro: giocare la Champions League.

Un obiettivo che fino a poche settimane fa sembrava alla portata della Juventus, ma che oggi appare improvvisamente in bilico dopo il crollo nelle ultime giornate. E proprio questa situazione potrebbe raffreddare ulteriormente i già difficili dialoghi tra il club bianconero e l’entourage del classe 2000.

La Champions diventa decisiva per il futuro di Vlahovic

Le trattative per il rinnovo di Vlahovic erano già complicate da mesi, soprattutto a causa delle richieste economiche molto elevate del giocatore e della volontà della Juventus di ridiscutere l’attuale ingaggio. Ora però, con il rischio concreto di restare fuori dalla massima competizione europea, lo scenario potrebbe diventare ancora più delicato.

Il serbo considera infatti fondamentale giocare la Champions League nella prossima stagione, sia per motivazioni sportive sia per continuare a mantenere uno status da attaccante di livello internazionale. Restare in una Juventus fuori dall’Europa che conta potrebbe quindi non rappresentare la soluzione ideale per il centravanti.

Ecco perché nelle ultime ore starebbero tornando d’attualità alcune piste alternative già emerse nei mesi scorsi. Tra queste, la più concreta sembra essere quella che porta al Milan.

Il Milan osserva: Allegri e Vlahovic già in contatto

La situazione di classifica rende il Milan una destinazione potenzialmente molto interessante per Vlahovic. Vincendo l’ultima gara di campionato, i rossoneri sarebbero matematicamente tra le prime quattro e potrebbero offrire al serbo proprio quella vetrina europea che oggi la Juventus rischia seriamente di perdere.

Secondo diverse indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, ci sarebbero già stati contatti tra l’ambiente rossonero, Massimiliano Allegri e lo stesso Vlahovic. Il tecnico milanista apprezzerebbe particolarmente le caratteristiche del centravanti serbo e lo considererebbe il profilo ideale per guidare il nuovo progetto offensivo del club.

Uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava difficile da immaginare ma che oggi, alla luce della crisi juventina, appare molto più concreto.