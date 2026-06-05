Il Genoa ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Justin Bijlow fino al 2029. Il portiere olandese, arrivato a gennaio dal Feyenoord con un'opzione di rinnovo, vedrà la sua permanenza in rossoblù estesa per le prossime stagioni, a conferma della fiducia del club ligure.

Classe 1998, Bijlow si è imposto rapidamente come titolare, collezionando sedici presenze e mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni. Le sue prestazioni positive hanno convinto la società a esercitare la clausola, premiando l'impatto nel campionato italiano e la sicurezza offerta alla difesa.

Le dichiarazioni

Il portiere ha espresso grande soddisfazione per il rinnovo: "Sono felicedi poter continuare a vestire questa maglia. Mi sono sentito subito a casa qui a Genova, ho trovato una tifoseria calda in grado di trascinarti e di darti una grande carica. Ambientarsi qui è stato più facile di quanto pensassi anche grazie ai miei compagni, allo staff tecnico e ad una società organizzata ed ambiziosa. Non vedo l’ora di tornare in campo per difendere i colori rossoblù e sono pronto come sempre a dare il massimo".

Soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigenza, con il Cfo Diego Lopez che ha sottolineato: "Siamo contenti di dare continuità e stabilità a livello difensivo, in un ruolo fondamentale come quello del portiere.

Justin ha dimostrato di essere un portiere moderno e adatto al nostro gioco, ha trasmesso sicurezza e affidabilità in fase difensiva. Si va avanti insieme convinti che la prossima stagione possa portare ulteriori soddisfazioni".

Il ruolo di Bijlow nel Genoa

Arrivato dal Feyenoord a gennaio con un accordo a breve termine, Bijlow ha subito conquistato il posto da titolare, superando Nicola Leali. L'esercizio dell'opzione conferma la fiducia nel portiere olandese, nonostante le voci su un possibile ritorno di Mattia Perin. Questo rinnovo contrattuale è un segnale di continuità e fiducia per il Genoa, che punta a costruire una base solida con elementi già protagonisti in Serie A e integrati nell'ambiente rossoblù.