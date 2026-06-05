Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube dedicato al calciomercato e partendo dalla Juventus ha detto: "Molti mi hanno chiesto se Alexander Sorloth è un calciatore all'altezza del club bianconero. Io dico si, ci starebbe bene nella squadra di Luciano Spalletti perché ha le caratteristiche giuste per essere esaltato dal gioco del toscano, ma da solo non basta. Il norvegese infatti, dovrebbe essere assistito da un centrocampo di livello e la Juventus non ce l'ha. Inoltre penso che si sposerebbe bene con le caratteristiche di Kolo Muani, quindi sono convinto che la società piemontese dovrà intervenire sul mercato per prendere due attaccanti, non solo uno.

Dico questo anche perché la stagione sarà lunga, la Juventus sarà impegnata in Europa League che è una competizione lunga e che ti fa scendere in campo il giovedì sera e quindi ci sarà bisogno di forze fresche".

Pedullà e le notizie su Mancini all'Inter

Sulla Roma e sulle indiscrezioni che vorrebbero Gianluca Mancini in orbita Inter, Pedullà ha poi detto: "Ieri Gasperini ha fatto capire che la questione sul difensore pisano sia una bufala. Non c'é riscontro ne logica nelle indiscrezioni sullo stopper, che non è sul mercato e che a Trigoria è incedibile. Arrivo a dire di più: con tutte le dovute proporzioni del caso ovviamente, oggi Mancini per la Roma è da considerare come Totti e De Rossi.

Perché è un leader negli spogliatoi, ha segnato due gol nel derby e emana quel senso di appartenenza fondamentale"

Milan, una stagione che sta partendo in ritardo

Sul Milan poi Pedullà ha detto: "La società rossonera sta commettendo l'errore di non organizzarsi per la prossima stagione e sta perdendo tempo fondamentale. Perché c'é da parlare con Leao, c'é da capire la situazione di Rabiot, che non è contento, cosi come quella di Maignan. Poi c'é da delineare una strategia per un'annata che prevedrà la partecipazione all'Europa League e non più alla Champions. Quindi c'é già il rischio di compromettere la prossima stagione, perché se parti in ritardo poi diventa difficile fare una squadra con la tempistica giusta".

Alfredo Pedullà sul Napoli e sulle vicende di Lukaku e De Bruyne

Infine il giornalista parlando del Napoli ha detto: "Bisognerà capire cosa accadrà nel club partenopeo, perché secondo me ci sono delle situazioni da chiarire nel tempo, senza però avere particolare fretta. Mi riferisco ad esempio al caso De Bruyne, al quale darei un'altra stagione per mostrare il suo valore e al caso Lukaku, che secondo me guadagna troppo per essere il panchinaro di Hojlund. Quindi per il centravanti belga credo si dovrà trovare una soluzione alternativa".