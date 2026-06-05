I gruppi organizzati dei tifosi della Lazio hanno annunciato che non sottoscriveranno gli abbonamenti per la prossima stagione e diserteranno le partite casalinghe, sia in campionato che in Coppa Italia. La decisione, comunicata tramite nota, è una protesta ferma contro la gestione del presidente Claudio Lotito, da tempo oggetto di contestazione della tifoseria biancoceleste.

Nonostante la scelta di non presenziare all’Olimpico, i supporter seguiranno la squadra in trasferta e saranno presenti ai derby. Questo gesto, definito un “estremo atto d’amore”, priverà la Lazio del sostegno del pubblico organizzato in una stagione cruciale, con Gennaro Gattuso in panchina e l’obiettivo di riconquistare l’Europa, traguardo mancato nelle ultime due annate.

Tensione tra tifosi e società

La situazione nel club capitolino si fa sempre più tesa. La storica fedeltà dei tifosi ha lasciato spazio a una profonda disillusione. Gli abbonamenti sono il simbolo di un malcontento diffuso. Molti sostenitori diserteranno lo stadio se non ci saranno cambiamenti significativi nella gestione. Il tifoso Gabriele Pulici, in una lettera aperta a Lotito, ha scritto: “Mai vista una situazione come questa”, evidenziando la gravità del momento.

In questo clima di fermento, il tifo organizzato ha indetto una riunione cruciale per decidere il futuro della campagna abbonamenti. Mentre alcuni tifosi sono determinati a chiudere i portafogli in segno di protesta, altri sperano in un ritorno alla passione storica che ha sempre animato le tribune dell’Olimpico.

Prospettive e la sfida di Lotito

La protesta dei tifosi rischia un impatto significativo sull’ambiente della Lazio, privando la squadra del sostegno del proprio pubblico nelle gare interne. La società, che si appresta a un rilancio ambizioso con il nuovo tecnico, dovrà affrontare una frattura profonda tra la dirigenza e i sostenitori. La domanda è se la presidenza di Claudio Lotito sarà in grado di rispondere efficacemente alle richieste dei suoi tifosi, o se questa protesta continuerà a rappresentare un'ombra sulla prossima stagione biancoceleste.