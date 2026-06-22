Paolo Bianco è stato ufficializzato come il nuovo allenatore del Pisa. La società toscana ha annunciato l'ingaggio del tecnico, che avrà il compito di guidare la squadra nella prossima impegnativa stagione di Serie B, a seguito della retrocessione maturata nell'ultimo campionato. Bianco ha sottoscritto un contratto biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2028, e include un'opzione per un eventuale terzo anno. L'intesa, le cui voci circolavano già da diverse settimane, è stata formalizzata in data odierna, ponendo fine alle speculazioni.

«Da oggi – ha scritto il Pisa sui propri canali ufficiali, confermando l'accordo – Paolo Bianco è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra.

La sua carriera da allenatore ha avuto inizio immediatamente dopo il ritiro dall'attività di calciatore professionista, un percorso culminato a Sassuolo con la prima storica promozione in Serie A degli emiliani». Dopo un breve periodo trascorso nel settore giovanile del Sassuolo, Bianco si è fatto notare in Serie C sulle panchine di Siracusa e Sicula Leonzio. Nel 2019 è rientrato al Sassuolo, entrando a far parte dello staff di Roberto De Zerbi, che ha poi deciso di seguire allo Shakhtar Donetsk. Nella stagione 2022-23 ha fatto parte dello staff di Massimiliano Allegri alla Juventus, un'esperienza significativa che ha preceduto il suo ritorno in panchina alla guida del Modena in Serie B. Nel febbraio 2025 è approdato al Frosinone, dove ha contribuito in modo determinante a una non facile salvezza in cadetteria, e l'anno successivo ha guidato il Monza, squadra con cui ha conquistato la prestigiosa promozione in Serie A.

Il percorso dal Monza al Pisa

Dopo aver condotto il Monza alla promozione in Serie A, Bianco ha optato per non rinnovare il proprio accordo con il club lombardo. Il tecnico ha formalizzato la risoluzione consensuale del contratto con la società brianzola, la quale ha espresso gratitudine per l'impegno e la passione dimostrati durante la stagione. Bianco ha quindi scelto di ripartire dalla Serie B, accettando la proposta del Pisa.

La sfida del ritorno in Serie A

Per il secondo anno consecutivo, a Bianco è affidato il compito di guidare una squadra appena retrocessa con l'obiettivo di un pronto ritorno nella massima serie. La sua prima esperienza in tal senso, con il Monza, si è rivelata vincente: il tecnico ha ereditato la panchina e ha centrato la promozione superando il Catanzaro nella finale playoff. Ora la sfida si rinnova in Toscana, dove il Pisa ambisce a un immediato riscatto dopo la delusione dell'ultima stagione.