Le strategie di mercato delle big italiane continuano a prendere forma tra sogni, necessità economiche e richieste degli allenatori. In casa Juventus è tornato a circolare il nome di Marco Carnesecchi per la porta del futuro, anche se l'operazione appare oggi particolarmente complicata. Nel frattempo il Milan starebbe concedendo sempre più spazio alle indicazioni di Ruben Amorim nella costruzione della nuova rosa, mentre a Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe fissato una linea precisa per le prossime settimane di mercato.

Carnesecchi-Juventus, più un'idea che una trattativa concreta

Tra i nomi monitorati dalla Juventus per la porta sarebbe riemerso anche quello di Marco Carnesecchi. L'estremo difensore dell'Atalanta continua a essere considerato uno dei migliori interpreti italiani del ruolo e rappresenterebbe, almeno dal punto di vista tecnico, un investimento ideale per il presente e per il futuro del club bianconero.

Analizzando però la situazione in maniera concreta, l'operazione sembra destinata a restare soprattutto una suggestione. La Juventus sta infatti affrontando una fase di particolare attenzione ai conti e già l'eventuale acquisto di Emiliano Martinez dall'Aston Villa, valutato attorno ai 15 milioni di euro, rappresenterebbe uno sforzo economico significativo.

In questo contesto appare difficile immaginare un affondo per Carnesecchi, il cui cartellino potrebbe raggiungere cifre ben più elevate. L'Atalanta, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di privarsi facilmente del proprio numero uno e potrebbe arrivare a chiedere fino a 50 milioni di euro per aprire una trattativa. Una valutazione che, almeno al momento, sembra fuori portata per le attuali strategie bianconere.

Amorim pensa a Gonçalves, mentre De Laurentiis blocca il mercato del Napoli

Se la Juventus riflette, il Milan continua invece a costruire il proprio futuro seguendo sempre più le indicazioni di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese starebbe assumendo un ruolo centrale nelle scelte strategiche del club e avrebbe già iniziato a suggerire alcuni profili graditi alla proprietà guidata da Gerry Cardinale.

Tra questi spiccherebbe Pedro Gonçalves, esterno offensivo dello Sporting Lisbona che Amorim conosce molto bene. Il classe 1998 viene considerato un giocatore capace di garantire qualità, gol e imprevedibilità e potrebbe rappresentare una soluzione interessante qualora Rafael Leao dovesse lasciare il capoluogo lombardo. L'attaccante portoghese è legato allo Sporting da un contratto valido fino al 2030 e viene valutato circa 25 milioni di euro, una cifra importante ma non proibitiva per i parametri del mercato internazionale.

Nel frattempo, a Napoli, la priorità non sarà acquistare ma vendere. Secondo quanto riportato dal giornalista Massimo Ugolini a Sky Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe dato una direttiva molto chiara alla propria area mercato: prima di procedere con nuovi innesti sarà necessario alleggerire la rosa.

La convinzione della società è che il gruppo attuale comprenda diversi elementi acquistati a costi elevati e che non abbiano garantito il rendimento atteso. Solo dopo aver completato alcune uscite il Napoli potrà tornare a investire con decisione sui profili individuati per rafforzare la squadra.