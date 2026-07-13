È ufficialmente iniziata l'era di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Il tecnico livornese, che ha siglato un contratto che lo legherà al club partenopeo fino a giugno 2029, è giunto oggi in città, atterrando all'aeroporto di Capodichino dopo il volo da Linate. Ad accoglierlo, in rappresentanza della società, erano presenti il club manager Antonio Sinicropi e il team manager Paolo Rea, a segnare l'inizio formale della sua nuova e attesa avventura.

La giornata di domani, martedì, sarà dedicata alla presentazione ufficiale. Alle ore 11.30, Allegri salirà sul prestigioso palco del Teatro San Carlo, dove sarà affiancato dal presidente Aurelio De Laurentiis per incontrare la stampa.

Nelle sue prime ore napoletane, il nuovo allenatore avrà l'opportunità di confrontarsi con i suoi collaboratori e di conoscere a fondo tutti i componenti dei vari staff che operano per l'organizzazione e la gestione della squadra. Un momento fondamentale per gettare le basi della prossima stagione e per iniziare a plasmare il gruppo che affronterà le sfide future.

La preparazione pre-campionato e il calendario delle amichevoli

Nei prossimi due giorni, i calciatori del Napoli si raduneranno presso il Centro Tecnico di Castel Volturno per sottoporsi agli esami medici di rito, un passaggio obbligato prima dell'inizio del ritiro precampionato. La comitiva azzurra si sposterà poi a Dimaro-Folgarida, nella suggestiva Val di Sole, venerdì 17 luglio, per la prima fase della preparazione estiva, che si concluderà il 27 luglio.

La seconda parte del ritiro si svolgerà invece dal 30 luglio al 13 agosto a Castel di Sangro, in Abruzzo, completando così il percorso di avvicinamento al campionato.

Il club ha inoltre reso noto il calendario delle partite amichevoli che scandiranno la fase di preparazione. Durante il soggiorno a Dimaro-Folgarida, gli azzurri disputeranno due incontri: mercoledì 22 luglio affronteranno l'Arezzo (ore 18) e domenica 26 luglio se la vedranno con la Carrarese (ore 18). Per la seconda fase a Castel di Sangro, sono in programma tre test di prestigio: mercoledì 5 agosto contro l'Osasuna (ore 18), sabato 8 agosto contro il Celta Vigo (ore 21) e mercoledì 12 agosto contro l'Aris Salonicco (ore 21).

La scelta di Allegri e gli obiettivi del club

La nomina di Massimiliano Allegri a nuovo allenatore del Napoli è stata il culmine di un'attesa paziente da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha monitorato attentamente la risoluzione anticipata del contratto che legava Allegri al Milan, originariamente valido fino al 2027. Il tecnico toscano ha siglato un accordo triennale con il club partenopeo, con una remunerazione stimata di circa quattro milioni di euro a stagione. È interessante notare come Allegri fosse già stato considerato per la panchina azzurra un anno fa, in un periodo di incertezza sulla posizione di Conte. Con il suo arrivo, l'obiettivo primario del club è chiaramente definito: migliorare la propria posizione nel campionato e progredire significativamente nel percorso in Champions League, puntando a traguardi ambiziosi.