Alla vigilia della cruciale semifinale dei Mondiali, il capitano della Spagna, Rodri, ha lanciato un messaggio di fiducia e determinazione. Il centrocampista ha dichiarato apertamente che, con un Lamine Yamal al massimo della forma, la Roja ha tutte le carte in regola per superare la Francia. Un'affermazione che sottolinea non solo la fiducia nel giovane talento, ma anche la consapevolezza della propria solidità difensiva e della forza del collettivo spagnolo, pur riconoscendo il valore dell'avversario.

Il messaggio di Rodri è giunto da Roma il 13 luglio 2026, diffuso in vista della supersfida che vedrà la Spagna affrontare la Francia a Dallas.

I Bleus sono stati definiti da Rodri “una delle migliori squadre al Mondiale, in ottima forma”, ma il capitano ha prontamente aggiunto che “anche la Spagna lo è” e che “possiamo batterli”, caricando così l'ambiente in vista di un incontro che promette scintille.

La sfida tattica e i precedenti

Analizzando l'avversario, Rodri ha evidenziato la notevole forza difensiva dei francesi: “Difendono bene con un blocco basso, sono molto fisici, molto aggressivi. Dovremo portare la partita dove vogliamo”. Questa osservazione suggerisce una strategia chiara per la Spagna, volta a imporre il proprio gioco. Il ricordo dei precedenti recenti alimenta ulteriormente le speranze spagnole: la Roja ha infatti già sconfitto la Francia in due occasioni significative.

La prima in semifinale a Euro 2024 con un risultato di 2-1, e la seconda nella Nations League 2025, in una partita spettacolare terminata 5-4. In entrambi gli incontri, il giovane Lamine Yamal si è distinto come protagonista indiscusso.

Lamine Yamal: il talento decisivo

Il diciannovenne Lamine Yamal è unanimemente considerato un fenomeno, un giocatore capace di spostare gli equilibri. Le aspettative su di lui sono altissime: si ritiene che con un Yamal vicino al 100%, affiancato da un Pedri più ispirato e magari da un redivivo Nico Williams, la Spagna possa concretamente ambire alla vittoria finale. Il giovane attaccante del Barcellona ha già dimostrato la sua tempra nei confronti diretti con Mbappé, affrontandolo in due semifinali con le rispettive nazionali.

Sebbene il bilancio dei gol sia ancora a favore del francese (nove a sei), Yamal è uscito vincitore in otto dei dieci confronti totali, un dato che evidenzia la sua capacità di incidere nei momenti chiave.

Il commissario tecnico Luis de la Fuente ha espresso piena fiducia nel suo giovane campione, affermando che “la sua migliore partita in questo Mondiale deve ancora arrivare”. De la Fuente ha descritto Yamal come “tremendamente motivato, ha molta voglia, dobbiamo solo frenare un po’ la sua ansia”, riconoscendo un naturale processo di crescita e maturazione. Il CT non ha mancato di elogiare anche il capitano Rodri, definendolo “un giocatore molto importante, il punto di riferimento di tutta la struttura della squadra e il migliore al mondo nel suo ruolo”.

La fiducia di Yamal e la rivalità con la Francia

La rivalità tra Spagna e Francia è palpabile, e Lamine Yamal ne è un interprete chiave. Il giovane attaccante ha già messo a segno tre gol in due sfide contro la Francia, tra le semifinali di Euro 2024 e Nations League 2025, consolidando il suo status di minaccia offensiva per i Bleus. La sua determinazione è chiara: “Non abbiamo paura della Francia, vogliamo batterli per tre volte di fila”, ha dichiarato Yamal. Un'affermazione che sottolinea la volontà della Spagna di affermare la propria superiorità, specialmente considerando l'opportunità di impedire alla Francia di raggiungere tre finali mondiali consecutive, un traguardo che la Roja è decisa a negare.