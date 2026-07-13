Stando alle ultime di mercato rivelate da Matteo Moretto, la Juventus potrebbe prendere in considerazione una cessione eccellente a centrocampo, quella di Khephren Thuram. Il Milan intanto lavora per regalare a Ruben Amorim un esterno funzionale al suo sistema di gioco mentre la Roma inizia a cautelarsi in vista di un possibile addio di Manu Koné.

Juventus, Thuram sul mercato: la Premier osserva, torna di moda Goretzka

Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto su YouTube, la Juventus sarebbe disposta ad ascoltare offerte per Khephren Thuram.

Un'indiscrezione che potrebbe rappresentare una svolta importante nella pianificazione del centrocampo bianconero. La possibile apertura alla cessione del francese si intreccia infatti con le voci che vorrebbero la Juventus nuovamente interessata a Leon Goretzka. L'eventuale partenza di Thuram consentirebbe alla dirigenza di liberare risorse economiche e di finanziare un nuovo investimento per il reparto mediano.

Nel frattempo, dalla Premier League continuerebbero ad arrivare segnali d'interesse. Diversi club inglesi avrebbero già inserito il nome del classe 2001 nelle rispettive liste e una proposta vicina ai 50 milioni di euro potrebbe convincere la Juventus a sedersi al tavolo delle trattative.

Milan su Mazraoui, la Roma pensa a Danilo Santos

Anche il Milan prosegue la ricerca di un esterno che possa adattarsi alle idee tattiche di Ruben Amorim. Tra i profili valutati ci sarebbe Noussair Mazraoui, giocatore che il tecnico portoghese conosce molto bene per l'esperienza condivisa al Manchester United. Il laterale marocchino è ancora legato ai Red Devils da un contratto in scadenza nel 2028, ma dall'ultima stagione si è capito come il classe '97 abbia progressivamente perso centralità nelle gerarchie della squadra inglese. Una situazione che potrebbe favorire il Milan, pronto a valutare un'operazione da circa 15 milioni di euro per assicurarsi un elemento di esperienza e duttilità.

In casa Roma, invece, resta alta l'attenzione sul futuro di Manu Koné.

Lo stesso Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni della Rai, ha lasciato intendere che la permanenza del centrocampista francese nella Capitale non sarebbe affatto scontata. Se dovesse arrivare un'offerta importante, magari dalla Premier League, il direttore sportivo D'Amico sarebbe pronto a virare su Danilo Santos, mediano del Botafogo valutato intorno ai 30 milioni di euro e considerato il principale candidato per raccogliere l'eredità di Koné.