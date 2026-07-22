Il Cagliari Calcio ha completato la prima fase della sua preparazione precampionato, svoltasi presso il Crai Sport Center, e si appresta ora a intraprendere la seconda fase del ritiro estivo. La destinazione scelta è il suggestivo comprensorio di Pontedilegno‑Tonale, in Lombardia. Questa mattina, la squadra ha condotto l'ultima sessione di allenamento nella struttura sarda, concentrandosi in particolare sugli aspetti tattici del gioco. Dopo un'iniziale attivazione tecnica, il gruppo ha svolto esercitazioni mirate al possesso palla, allo sviluppo delle azioni offensive e alle dinamiche difensive, elementi cruciali per l'assetto della squadra.

Durante l'intensa sessione di lavoro, i calciatori Gennaro Borrelli e Mattia Felici hanno seguito un programma di allenamento individuale sul campo, gestendo attentamente i carichi di preparazione in vista degli impegni futuri. L'arrivo della compagine rossoblù a Ponte di Legno è atteso per la serata odierna. Qui, l'intera squadra alloggerà presso il 'Blu Hotel Acquaseria', che per l'occasione diventerà il quartier generale dei sardi per tutta la durata del soggiorno in montagna.

Il programma dettagliato del ritiro a Pontedilegno-Tonale

La tabella di marcia per la seconda fase del ritiro prevede il primo appuntamento sul campo per la mattina di giovedì 23 luglio. I giocatori scenderanno in campo nell'impianto comunale di Temù per la prima sessione di allenamento in terra lombarda.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, con fischio d'inizio fissato per le ore 17, è in programma la prima gara amichevole ufficiale della stagione. Il Cagliari affronterà la Sampdoria in un test significativo per valutare lo stato di forma e le prime indicazioni tattiche.

Un'ottima notizia per i sostenitori: sia la partita amichevole contro la Sampdoria sia tutte le sessioni di allenamento dei rossoblù saranno aperte al pubblico. L'ingresso sarà gratuito, offrendo ai tifosi un'opportunità unica per seguire da vicino la preparazione della squadra e mostrare il proprio supporto. Per coloro che non potranno essere presenti di persona, la gara amichevole sarà trasmessa gratuitamente sul canale YouTube ufficiale del Cagliari Calcio e sulla piattaforma DAZN, garantendo una copertura completa dell'evento.

La scelta di Pontedilegno-Tonale e il quartier generale rossoblù

La località di Pontedilegno‑Tonale si conferma una delle mete privilegiate per i ritiri estivi delle squadre sportive professionistiche. Il comprensorio montano, rinomato per le sue strutture all'avanguardia e la sua posizione ideale per la preparazione atletica, offre un ambiente ottimale per la concentrazione e l'allenamento. Il Blu Hotel Acquaseria, scelto come base operativa dal Cagliari, è noto per i suoi servizi specifici e la sua capacità di soddisfare le esigenze di squadre di alto livello durante i periodi di ritiro.

Questo periodo di ritiro precampionato è considerato un momento cruciale per la messa a punto tecnica e atletica della squadra.

Attraverso una serie di allenamenti mirati e test amichevoli, il Cagliari si prepara ad affrontare al meglio la nuova stagione calcistica, ponendo le basi per un campionato competitivo e ricco di sfide.