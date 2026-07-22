La nuova stagione di Serie B è pronta a partire. Oggi, alle ore 18, il Teatro dei Filarmonici di Ascoli ospita la presentazione ufficiale del calendario del campionato 2026/2027, un appuntamento molto atteso da tifosi, addetti ai lavori e società. Da questo momento ogni squadra conoscerà il proprio percorso, con tutte le sfide che accompagneranno la stagione fino alla primavera del prossimo anno.

Oltre all'ordine delle partite, sono già stati definiti anche tutti gli appuntamenti principali del calendario sportivo, comprese le soste dedicate agli impegni delle Nazionali, i turni infrasettimanali e la pausa invernale.

Le date da segnare

Come funziona la Serie BKT 2026/2027? Sono diverse le date da conoscere per i tifosi

Presentazione dei calendari: oggi alle 18:00, al Teatro dei Filarmonici di Ascoli, sarà svelato il calendario della 95ª stagione di Serie BKT.

Inizio del campionato: 22 agosto 2026, con Open Day il 21 agosto.

Soste per le Nazionali: dal 21 settembre al 6 ottobre 2026, dal 9 al 17 novembre 2026, dal 22 al 30 marzo 2027

Turni infrasettimanali: 27 ottobre 2026, 24 novembre 2026, 8 dicembre 2026, 2 marzo 2027

Turno natalizio: 27 dicembre 2026.

Sosta invernale: dal 28 dicembre 2026 all'8 gennaio 2027.

Ultima giornata di campionato: tra il 14 e il 16 maggio 2027.

Confermato, dunque, il turno natalizio che lo scorso anno fece registrare una grande affluenza di tifosi allo stadio.

Tanti i turni infrasettimanali: sono quattro quelli prestabiliti. La sosta natalizia sará uguale a quella della Serie A: fino alla settimana dell'Epifania. Ricordiamo che le retrocesse dalla Serie A sono: HellS Verona, Pisa e Cremonese. Dalla Serie C, invece, sono salite: Vicenza, Ascoli, Arezzo, Benevento. Giá sono tantissime le notizie di calciomercato con alcuni club particolarmente attivi.

La Serie B continua a essere uno dei campionati più imprevedibili e appassionanti del panorama calcistico italiano. Ogni stagione regala sorprese, con piazze storiche che puntano al ritorno in Serie A e realtà emergenti pronte a ritagliarsi un ruolo da protagoniste. L'equilibrio è spesso il tratto distintivo del torneo: bastano poche vittorie consecutive per cambiare radicalmente la classifica, così come un periodo negativo può compromettere gli obiettivi.

Anche quest'anno ci si attende una lunga battaglia sia nelle zone alte, dove la corsa alla promozione si preannuncia serrata, sia nella parte bassa della graduatoria, dove la lotta per la salvezza promette di rimanere aperta fino alle ultime giornate. Il calendario rappresenterà quindi un primo tassello importante, ma saranno il campo e la continuità di rendimento a fare la differenza nel corso della stagione.