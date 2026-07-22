Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha espresso un chiaro auspicio per la prossima stagione calcistica: superare i già straordinari risultati registrati nel campionato precedente. L'occasione è stata la presentazione ufficiale del calendario del campionato 2026/2027, tenutasi il 22 luglio ad Ascoli Piceno, nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo. Bedin ha ricordato come la passata stagione sia stata caratterizzata da numeri eccezionali e da un'incertezza che ha mantenuto viva la competizione fino all'ultima giornata, rendendola particolarmente avvincente.

Durante l'evento, il presidente Bedin ha rivolto parole di elogio alla città di Ascoli e alla fervente passione dei tifosi bianconeri, sottolineando l'importanza e il valore del ritorno del club nella serie cadetta. Un ritorno che arricchisce il panorama della Serie B, che quest'anno ritrova diverse realtà storiche del calcio italiano. Bedin ha menzionato specificamente il rientro di squadre di grande blasone, affermando: “Riabbracciamo Ascoli insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Tornano inoltre Verona, Parma e Cremonese. È la solita Serie B dei grandi centri di provincia, società che si portano dietro tradizione, storia e un grande bacino d’utenza”. Questa dichiarazione evidenzia la volontà della Lega di valorizzare il legame profondo tra il calcio e le sue radici territoriali.

Ascoli Piceno: cuore della presentazione del calendario di Serie B

La scelta di Ascoli Piceno come sede per l'attesissima presentazione del calendario della Serie B è stata ufficializzata dalla Lega nazionale professionisti Serie B. L'evento, svoltosi in una delle cornici storiche d’eccellenza come Piazza del Popolo, assume un significato particolare, arrivando a poche settimane dal trionfale ritorno dell'Ascoli nella serie cadetta. Il presidente Bedin ha espresso gratitudine al Comune e alla società ascolana per aver accolto con entusiasmo l'opportunità di ospitare un appuntamento così rilevante. Questa decisione rafforza il messaggio della Lega di voler strettamente legare la passione sportiva all’orgoglio del territorio, promuovendo il calcio non solo come spettacolo, ma anche come espressione identitaria delle comunità locali.

Le aspettative per la nuova stagione: spettacolo e imprevedibilità

Guardando alla stagione ormai alle porte, Paolo Bedin ha ribadito l'auspicio che il torneo possa non solo eguagliare, ma addirittura migliorare i risultati straordinari ottenuti nell'ultimo campionato. La scorsa edizione, infatti, ha registrato una media di 2,5 gol a partita e una classifica rimasta incerta fino alle battute finali, elementi che hanno contribuito a renderla memorabile. “Sono i termometri di una Serie B sempre imprevedibile, equilibrata, entusiasmante e spettacolare”, ha aggiunto il presidente della Lega Serie B, delineando un quadro di un campionato dinamico e ricco di emozioni. L'obiettivo è offrire ai tifosi uno spettacolo calcistico di alto livello, mantenendo l'equilibrio e la competitività che da sempre contraddistinguono la serie cadetta.

La presentazione del calendario in una città intrisa di storia e passione calcistica come Ascoli Piceno non è un caso, ma conferma la strategia della Lega Serie B di valorizzare le tradizioni calcistiche e il legame indissolubile con i territori. Questo approccio si inserisce perfettamente in un contesto che vede il ritorno di club storici con una lunga e gloriosa tradizione nel calcio italiano, promettendo un campionato avvincente e profondamente radicato nelle sue origini.