La nazionale francese si presenta ai Mondiali 2026 con una rosa di talenti composta da calciatori che militano nei principali club europei. La selezione, guidata da Didier Deschamps, evidenzia una notevole profondità della squadra e una vasta distribuzione di giocatori tra i maggiori campionati. Tra i convocati spiccano cinque elementi dal Paris Saint-Germain, tra cui Bradley Barcola e Lucas Hernandez, mentre la stella Kylian Mbappé, uno dei nomi più attesi, gioca nel Real Madrid. Un altro talento di spicco, Michael Olise, rappresenta il Bayern Monaco, sottolineando la caratura internazionale della rosa.

Analizzando nel dettaglio la provenienza dei ventisei convocati, si osserva come il Paris Saint-Germain si confermi il principale serbatoio della nazionale, contribuendo con cinque giocatori. Seguono il Real Madrid con tre elementi, e poi AC Milan, Bayern Monaco e Crystal Palace, ciascuno con due giocatori. Questa distribuzione tra i migliori club d'Europa testimonia la qualità e la competitività dei calciatori francesi a livello internazionale.

La rosa completa dei convocati e i club di appartenenza

La lista dei convocati include una vasta gamma di giocatori da diverse leghe. Dalla Ligue 1, troviamo Mahnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes) e Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Dalla Premier League inglese, sono stati selezionati Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jean Philippe Mateta (Crystal Palace) e William Saliba (Arsenal).

La Liga spagnola è rappresentata da Ibrahima Konate (Real Madrid), Jules Kounde (Barcellona), Kylian Mbappe (Real Madrid) e Aurelien Tchouameni (Real Madrid). La Serie A italiana contribuisce con Mike Maignan (AC Milan), Adrien Rabiot (AC Milan) e Marcus Thuram (Inter Milan). Dalla Bundesliga tedesca, provengono Michael Olise (Bayern Monaco) e Dayot Upamecano (Bayern Monaco). Completano la rosa Theo Hernandez (Al Hilal), dalla Saudi Pro League, e N'Golo Kante (Fenerbahce), dalla Süper Lig turca.

La distribuzione dei talenti nei campionati europei

La ripartizione dei giocatori tra i vari campionati europei e non solo, evidenzia la ricchezza del bacino di talenti francese. La Ligue 1 è il campionato più rappresentato con otto giocatori. La Premier League segue con sei elementi, mentre la Liga spagnola conta quattro rappresentanti. La Serie A italiana contribuisce con tre giocatori, e la Bundesliga tedesca con due. Infine, la Saudi Pro League e la Süper Lig turca sono rappresentate da un giocatore ciascuna. Questa ampia distribuzione conferma la qualità e la competitività dei calciatori francesi a livello internazionale, rendendo la Francia una delle favorite per la vittoria finale del torneo.