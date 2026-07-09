I Mondiali di calcio 2026 entrano nella loro fase più avvincente e attesa: i quarti di finale. A partire da oggi, giovedì 9 luglio, il prestigioso torneo ospitato congiuntamente da Messico, Canada e Stati Uniti vedrà le otto migliori nazionali contendersi un posto nelle semifinali. L'attesa è palpabile per le quattro sfide di alto livello che promettono spettacolo, tensione e grandi emozioni. Tutti gli incontri saranno disponibili in diretta sui canali Rai e su Dazn, garantendo una copertura completa per tutti gli appassionati di calcio.

Il sipario sui quarti di finale si alza questa sera con un big match di grande richiamo: Francia-Marocco.

Questa partita è una riedizione della memorabile semifinale di Qatar 2022, quando furono i Bleus ad avere la meglio con un risultato di 2-0. Questo scontro inaugurale darà il via a un programma intenso e serrato, che vedrà le squadre darsi battaglia con l'obiettivo di accedere al turno successivo e proseguire la corsa verso il titolo mondiale.

Il calendario dei quarti di finale

Il tabellone dei quarti di finale si articola su quattro giorni consecutivi, offrendo un appuntamento imperdibile ogni sera. Ecco il programma dettagliato:

Giovedì 9 luglio , alle ore 22: Francia-Marocco .

, alle ore 22: . Venerdì 10 luglio , alle ore 21: Spagna-Belgio .

, alle ore 21: . Sabato 11 luglio , alle ore 23: Norvegia-Inghilterra .

, alle ore 23: . Domenica 12 luglio, alle ore 3: Argentina-Svizzera.

Questi incontri sono cruciali e definiranno le quattro formazioni che avranno l'onore di proseguire la loro avventura nella competizione, avvicinandosi sempre più alla finale.

Dove seguire i quarti di finale in TV e streaming

Tutti i quarti di finale dei Mondiali 2026 saranno trasmessi integralmente in diretta e in chiaro sui canali Rai. Nello specifico, gli appassionati potranno seguire le partite su Rai1. Per chi predilige la visione in streaming, la copertura è ampiamente garantita su RaiPlay e anche sul sito rainews.it, offrendo massima flessibilità per seguire gli incontri da qualsiasi dispositivo connesso. Parallelamente, anche Dazn assicurerà la trasmissione completa di tutte le gare del torneo, sia attraverso il suo servizio TV che tramite la sua app dedicata, permettendo agli abbonati di non perdere nemmeno un minuto delle sfide più importanti e decisive.

Le otto squadre rimaste in corsa si contendono con determinazione un posto tra le migliori quattro del mondo, in un'edizione che vede coinvolti tre Paesi ospitanti e che promette di regalare spettacolo e grandi emozioni fino all'ultimo, decisivo minuto.