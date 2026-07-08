Rafael Marquez è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale messicana di calcio, come annunciato dalla Federazione calcistica messicana. La decisione arriva a due giorni dall’eliminazione del Messico agli ottavi di finale dei Mondiali, torneo che il Paese co-organizza insieme a Stati Uniti e Canada. Marquez, ex difensore centrale della nazionale con 147 presenze e 47 anni di età, prende il posto di Javier Aguirre, di cui era stato assistente nello staff tecnico dal 2024.

La Federazione ha sottolineato che la nomina di Marquez rappresenta una scelta di continuità rispetto al progetto avviato dal suo predecessore, conclusosi con la sconfitta contro l’Inghilterra agli ottavi di finale.

L’obiettivo dichiarato è rafforzare lo sviluppo sportivo della squadra e prepararla alle prossime competizioni internazionali, a partire dalla Concacaf Nations League prevista per la fine del 2026. Marquez, che in carriera ha vestito le maglie di Monaco e Barcellona, ha allenato la squadra riserve blaugrana prima di entrare nello staff della nazionale messicana.

Il percorso di Marquez e la transizione tecnica

La successione di Marquez ad Aguirre era stata pianificata dalla Federazione già dal 2024, anche se non sono mancati i rumors su possibili alternative. "L’appuntamento di Rafael Márquez è parte di una transizione ordinata pensata per garantire continuità, rafforzare lo sviluppo e affrontare i prossimi impegni", ha dichiarato la Federazione.

Aguirre, che ha concluso il suo terzo ciclo mondiale alla guida del Messico, ha espresso soddisfazione per la crescita del suo ex assistente: "Sono felice della crescita mostrata da Rafa. Ho parlato con Rafa perché siamo entrambi figure di spicco nel calcio messicano — lo conoscevo come giocatore e compagno — ed è più che qualificato".

La Federazione ha inoltre ringraziato Aguirre per il lavoro svolto, sottolineando come abbia lasciato "un’eredità solida fatta di impegno, identità e competitività che rafforza le basi per il prossimo capitolo della nazionale". Marquez, uno dei calciatori messicani più decorati, ha partecipato a cinque Mondiali da giocatore e vinto numerosi trofei sia con la nazionale che con i club europei.

Prospettive future e debutto in panchina

Il debutto ufficiale di Marquez come commissario tecnico è atteso per la finestra internazionale FIFA tra fine settembre e inizio ottobre. La sua esperienza internazionale e la conoscenza dell’ambiente messicano sono considerate elementi chiave per affrontare le sfide future, a partire dalla Nations League e con lo sguardo già rivolto al prossimo ciclo mondiale. La scelta di puntare su una figura interna, già parte dello staff e con un passato importante sia da giocatore che da allenatore, mira a dare stabilità e continuità a una nazionale che vuole confermare i segnali di crescita mostrati dopo la delusione di Qatar 2022.