I quarti di finale della Coppa del Mondo sono ormai alle porte, con quattro sfide di grande richiamo che si disputeranno tra giovedì e sabato. Questi incontri di alto livello vedranno protagoniste nazionali già vincitrici del torneo, campioni in carica e squadre pronte a scrivere la storia, animando una fase decisiva che promette emozioni e colpi di scena.

Finora, il torneo ha visto disputarsi 96 incontri, con 280 reti segnate, una media di quasi tre gol a partita. Quaranta squadre sono già state eliminate e ora restano in corsa quattro ex campioni del mondo, tra cui i detentori del titolo, e una formazione che punta a raggiungere la terza finale consecutiva.

Ogni match porta con sé poste in gioco altissime, con una parte che cerca di vendicare una sconfitta passata e un'altra che mira a traguardi storici.

Le sfide in programma e i protagonisti

Il primo quarto di finale vedrà la Francia affrontare il Marocco giovedì 9 luglio alle 16:00 (ora locale) al Gillette Stadium di Foxborough, MA. La Francia, finora inarrestabile in questa edizione, parte favorita. Il Marocco, tuttavia, crede nella possibilità di ottenere una rivincita. Le quote indicano la Francia nettamente avanti, ma la formazione africana è determinata a compiere l'impresa.

Venerdì 10 luglio alle 15:00, allo SoFi Stadium di Inglewood, CA, la Spagna sfiderà il Belgio. La Spagna non ha ancora subito gol in questo torneo, dimostrando una solidità difensiva impressionante.

Il Belgio, d'altra parte, arriva da una convincente vittoria per 4-1 contro gli Stati Uniti. Anche in questo caso, le quote vedono favorita la Spagna, ma il Belgio ha dimostrato di poter sorprendere.

Sabato 11 luglio sono in programma due incontri. Alle 17:00, al Hard Rock Stadium di Miami Gardens, FL, la Norvegia, trascinata dalla doppietta di Haaland e reduce da una storica vittoria a sorpresa sul Brasile, affronterà l’Inghilterra. Quest'ultima è chiamata a interrompere un digiuno di successi che dura da sessant'anni. In serata, alle 21:00, all’Arrowhead Stadium di Kansas City, MO, l’Argentina, dopo aver superato momenti difficili contro Capo Verde ed Egitto, se la vedrà con la Svizzera, che torna ai quarti di finale per la prima volta dal 1954.

Regolamento e possibili scenari

Ogni partita dei quarti di finale si giocherà in gara unica. In caso di parità dopo i novanta minuti regolamentari, sono previsti due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se il risultato dovesse restare in equilibrio dopo i supplementari, la qualificazione sarà decisa ai calci di rigore, con una serie iniziale di cinque tiri per squadra e, se necessario, la prosecuzione a oltranza.

Le sfide dei quarti di finale non rappresentano solo un passaggio verso la semifinale, ma anche l’occasione per alcune nazionali di vendicare sconfitte passate o di raggiungere traguardi mai toccati prima. Il Marocco, ad esempio, sta vivendo il periodo più brillante della sua storia calcistica, mentre la Norvegia è arrivata per la prima volta tra le prime otto grazie alle reti di Haaland.

L’Inghilterra, invece, sente la pressione di dover interrompere una lunga attesa, mentre la Svizzera torna a sognare dopo decenni.

Nei prossimi giorni, dunque, gli occhi saranno puntati su questi incontri che promettono spettacolo e nuove pagine di storia del calcio mondiale.