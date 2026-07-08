Durante la presentazione di Rúben Amorim come nuovo allenatore del Milan, Gerry Cardinale ha delineato la nuova rotta del club. Il proprietario ha ribadito l'obiettivo di riportare il Milan al suo glorioso passato, con una filosofia chiara: "Noi giochiamo per vincere e non per non perdere. Questo deve essere il nostro stile. Calcio eccitante, bello da guardare, sempre in attacco. Stop con il passato".

Le parole di Cardinale segnano una svolta netta, orientando il club verso un'identità di gioco spiccatamente offensiva e spettacolare. Il richiamo alla tradizione vincente del Milan è un'ispirazione, e l'invito a "giocare per vincere" ribadisce l'ambizione di tornare ai vertici del calcio con una mentalità proattiva.

La Scelta Strategica di Rúben Amorim

La nomina di Rúben Amorim è frutto di un'attenta valutazione di Gerry Cardinale, che segue il tecnico portoghese da anni. Cardinale ha espresso profondo apprezzamento per la sua filosofia di calcio offensivo e ad alta intensità, considerandolo ideale per la nuova era rossonera. Il percorso di Amorim allo Sporting è stato "straordinario" e "rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando".

Cardinale ha definito Amorim "uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito". Ha evidenziato le sue "qualità di leadership, unite alla capacità di far crescere i calciatori", che hanno "colpito profondamente" la dirigenza.

Questa nomina sigla una profonda sintonia tra visione societaria e qualità del nuovo allenatore, mirando a un Milan vincente e spettacolare.

Riorganizzazione Interna e Centralità del Club

Con l'arrivo di Amorim, il Milan ha avviato una significativa riorganizzazione interna. Cardinale assume un ruolo più centrale nelle decisioni strategiche. Un modello snello e collaborativo, che coinvolge direttamente il tecnico nelle scelte di mercato e nella definizione della rosa, è stato implementato. Questo approccio segna una netta discontinuità, conferendo al club maggiore centralità nella gestione sportiva e rafforzando la coesione tra dirigenza e staff tecnico. L'obiettivo è una struttura decisionale efficiente e allineata per la nuova rotta del Milan.