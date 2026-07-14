La nuova stagione della Roma si apre con una notizia che frena l'entusiasmo iniziale: Robinio Vaz, il promettente attaccante francese arrivato dal Marsiglia nel mercato di gennaio, ha subito una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L'infortunio si è manifestato durante la ripresa degli allenamenti presso il centro sportivo di Trigoria, dove la squadra si è riunita per avviare la preparazione in vista della prossima annata calcistica.

Il tecnico Gian Piero Gasperini si trova così a dover affrontare il primo stop significativo di questa stagione.

La prognosi per il recupero di Vaz verrà stabilita in base all'evoluzione clinica del calciatore, ma al momento è certo che il giovane attaccante dovrà osservare un periodo di riposo forzato, la cui durata non è ancora definita con precisione. Lo staff medico giallorosso ha infatti chiarito che "la prognosi verrà stimata in rapporto all'evoluzione clinica del calciatore", sottolineando la necessità di un monitoraggio costante.

Le Implicazioni per la Roma e il Futuro di Vaz

Robinio Vaz, classe 2007, era considerato uno dei talenti più interessanti della rosa e la sua presenza nei primi allenamenti era attesa con particolare interesse dallo staff tecnico. Questo infortunio lo costringerà a saltare le prime amichevoli interne della Roma, privando Gasperini di una potenziale alternativa offensiva proprio in questa fase cruciale di rodaggio e preparazione.

La dirigenza giallorossa, che sta attentamente valutando il futuro del giovane talento tra una sua permanenza in rosa e un possibile prestito per garantirgli un maggiore minutaggio, dovrà ora monitorare con grande attenzione i tempi di recupero. L'obiettivo primario è rivedere Vaz in campo il prima possibile, magari già in occasione dell'amichevole contro il Cardiff, in programma per il primo agosto. Tuttavia, ogni decisione dipenderà strettamente dalla risposta del ginocchio alle terapie e all'intero percorso riabilitativo che il giocatore dovrà affrontare.

Tempi di Recupero e Prospettive Future

Per Robinio Vaz si prospetta uno stop di alcune settimane, come emerso dagli ambienti vicini alla squadra.

La sua assenza nelle prime uscite stagionali rappresenta un ostacolo non indifferente sia per il giocatore stesso, desideroso di mettersi in mostra e conquistare spazio, sia per la Roma, che dovrà fare a meno di una pedina offensiva in un momento delicato della preparazione. La società continuerà a valutare con attenzione se trattenere il giovane francese all'interno della prima squadra o optare per una cessione temporanea. Quest'ultima soluzione potrebbe garantirgli la continuità necessaria e una crescita costante in un contesto meno competitivo rispetto alla Serie A, permettendogli di accumulare esperienza preziosa.

La situazione sarà aggiornata nei prossimi giorni, quando si avranno maggiori certezze sui tempi esatti di recupero e sulle decisioni tecniche che verranno prese in merito al futuro di Vaz.

Nel frattempo, lo staff medico e tecnico della Roma rimane pienamente concentrato sul percorso di riabilitazione del giocatore, con l'obiettivo primario di riportarlo in campo nelle migliori condizioni fisiche e atletiche possibili, pronto a contribuire agli obiettivi stagionali.