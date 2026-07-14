Il mercato calcistico milanese è in fermento, con l'Inter e il Milan protagonisti di importanti manovre per rafforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Tra le ipotesi più suggestive per i nerazzurri, spicca la possibilità di un clamoroso ritorno di Ivan Perisic, un nome che ha già lasciato un segno indelebile nella storia recente del club. La dirigenza interista starebbe attentamente valutando l'opportunità di riportare l'esterno croato a Milano, mentre l'attenzione rimane alta anche su altri profili di spicco per il centrocampo e la difesa.

Un nome caldo per il reparto mediano dell'Inter è quello di Mateo Kovacic, attualmente in forza al Manchester City. Il centrocampista croato, che ha già vestito la maglia nerazzurra tra il 2013 e il 2015, è stato proposto al club milanese come potenziale rinforzo. Kovacic ha un contratto in scadenza nel 2027 con la squadra inglese e percepisce uno stipendio di circa cinque milioni di euro netti a stagione. La sua riconosciuta esperienza internazionale e la profonda conoscenza dell'ambiente interista lo rendono un profilo particolarmente interessante per la società, sebbene eventuali sviluppi concreti dipenderanno dalle necessarie uscite che il club riuscirà a concretizzare nelle prossime settimane.

Mercato difensivo e le mosse del Milan

Per quanto concerne il reparto difensivo, l'Inter sta valutando con attenzione la possibilità di confermare Benjamin Pavard, attualmente in prestito al Marsiglia. La permanenza del difensore francese rappresenterebbe una soluzione di continuità e stabilità per la retroguardia nerazzurra, che mira a mantenere un elevato livello di competitività anche nella stagione a venire.

Sul fronte rossonero, cresce l'ottimismo per il rinnovo di Luka Modric con il Milan. Il talentuoso centrocampista croato, giunto in rossonero dopo una lunga e gloriosa esperienza al Real Madrid, sembra ormai prossimo a prolungare il proprio contratto per un'altra stagione. La fiducia attorno alla trattativa è in costante aumento e il club rossonero confida di poter ufficializzare a breve l'accordo con il giocatore, consolidando così un elemento chiave della propria formazione.

Mateo Kovacic: carriera e prospettive all'Inter

Mateo Kovacic rappresenta indubbiamente una soluzione di qualità ed esperienza per il centrocampo dell'Inter. Dopo aver lasciato Milano nel 2015 per trasferirsi al Real Madrid, il centrocampista croato ha arricchito in modo significativo il proprio palmarès con numerosi titoli di prestigio, tra cui ben tre Champions League conquistate con i blancos e un'altra con il Chelsea. Nel 2023, è approdato al Manchester City, dove ha continuato a collezionare successi, dimostrando la sua versatilità e il suo valore in contesti di altissimo livello. Il suo profilo è ben conosciuto e apprezzato dalla dirigenza nerazzurra e dal direttore sportivo Ausilio, che ne riconoscono le doti tecniche e la capacità di adattarsi efficacemente a diversi sistemi di gioco.

Tuttavia, la concretizzazione di questa potenziale trattativa rimane strettamente legata alla necessità per l'Inter di realizzare alcune cessioni prima di poter affondare il colpo e assicurarsi le prestazioni del giocatore.