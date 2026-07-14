Sensazioni positive per quanto riguarda il prolungamento di contratto del fuoriclasse croato, che ad oggi risulta svincolato.

Luka Modric è sempre più vicino a prolungare la sua avventura con il Milan. Il centrocampista croato, quarantenne ed ex vincitore del Pallone d'Oro, sembra destinato a restare in rossonero per un'altra stagione. Il club guidato da Gerry Cardinale ha intensificato i contatti dopo la sconfitta in campionato contro il Cagliari, aumentando le probabilità di vederlo ancora protagonista in Serie A. Manca solo l'ultima conferma da parte di Modric, pronto a raggiungere i compagni direttamente in Australia il 26 luglio.

La società rossonera ha continuato a corteggiare il centrocampista, puntando sulla sua esperienza e capacità di fare la differenza, con le possibilità di un rinnovo che sono cresciute giorno dopo giorno.

La Nuova Strategia del Milan sul Mercato

Il nuovo corso del Milan, con Gerry Cardinale in prima linea, si caratterizza per una certa solerzia sul mercato. L'intenzione del proprietario americano è di non prolungarsi troppo con le trattative, fornendo al tecnico Amorim ciò che ritiene necessario nel tempo più rapido possibile. Questo implica, almeno in linea teorica, uno stop alle "telenovele" estenuanti in stile Jashari e De Ketelaere, e all'attesa spasmodica per i calciatori indispensabili, come accaduto un anno fa con l'arrivo di Nkunku e Rabiot a settembre, dopo che Allegri aveva chiesto i due acquisti a giugno.

L'obiettivo è anche porre fine all'ingaggio di giocatori presi solo per tappare buchi. Il processo è chiaro: Amorim richiede, il comitato tecnico valuta, Cardinale decide. I soldi, a quanto sembra, non sono più il principale parametro, ma la priorità è seguire il piano stabilito.

Il club, pur investendo in nuovi acquisti, non trascura i giocatori chiave già presenti. Modric, grazie alla sua esperienza internazionale e al carisma, è considerato un elemento fondamentale per il progetto tecnico e la crescita dei giovani talenti. La sua conferma rappresenta una priorità, come sottolineato sia dal proprietario che dall'allenatore, entrambi favorevoli alla sua permanenza per un altro anno.

Movimenti di Mercato: Acquisti e Cessioni

Di milioni, intanto, ne sono già stati spesi in abbondanza. Dopo l'acquisto di Goncalo Ramos, il Milan accoglierà anche Mario Gila nel fine settimana: l'accordo con la Lazio è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro bonus compresi. Lo spagnolo sosterrà a breve le visite mediche per essere a disposizione di Amorim già dai primi giorni di ritiro, in programma da lunedì a Milanello. Il mercato, però, non si chiuderà qui.

Ci sono stati incontri con i dirigenti dell'Udinese: Atta è un nome interessante, e sul tavolo ci sono anche i profili della punta Keinan Davis (in caso di cessione di Santiago Gimenez) e del difensore Thomas Kristensen. Molti sforzi saranno poi per il trequartista da affiancare a Christian Pulisic che, a detta di Amorim, giocherà da esterno sinistro: piace molto il 2007 del Genk Konstantinos Karetsas, già seguito negli scorsi mesi da emissari rossoneri.

Amorim ha annunciato anche di voler guardare con attenzione chi c'è già in rosa. Tra i profili di rientro dai vari prestiti, resterà con certezza a Milanello Samuel Chukwueze: il suo uno contro uno sarà fondamentale per il piano tattico del nuovo tecnico. Destinato a partire, invece, Rafael Leao; la dichiarazione sulla posizione di Pulisic conferma indirettamente le sensazioni delle ultime settimane: il 10 non fa più parte del nuovo corso milanista e bisognerà trovargli una sistemazione. Il suo costo è di 60 milioni di euro, ma offerte ancora non ne sono arrivate.

La proposta di rinnovo per Luka Modric è stata presentata ufficialmente e, a oggi, le sensazioni sono positive: il centrocampista croato è vicino a firmare per un altro anno con il Milan. Il club punta così a mantenere un equilibrio tra nuovi innesti e continuità, affidandosi all'esperienza di un campione come Modric per affrontare le sfide della prossima stagione.