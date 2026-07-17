La Saga, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo, ha rinnovato la partnership con il Pescara Calcio. L'accordo è stato presentato alla presenza del presidente Marco Marsilio, del presidente di Saga, Giorgio Fraccastoro, e del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Marsilio ha accolto con soddisfazione la collaborazione, definendola un'opportunità di promozione e rafforzamento reciproco. Ha sottolineato come il Pescara Calcio, veicolando il marchio aeroportuale, riceva un contributo per le proprie attività. Marsilio ha evidenziato i successi dell’aeroporto, che ha superato il milione e mezzo di passeggeri, contribuendo alla crescita turistica regionale con un aumento di quasi il 15% dei turisti stranieri.

Sinergia per lo Sviluppo Territoriale

Giorgio Fraccastoro, presidente di Saga, ha definito il Pescara Calcio una “squadra-regione”, sottolineando il dovere di supportare realtà rappresentative. La sponsorizzazione è stata riconfigurata come veicolo d’immagine positivo per l’aeroporto e la promozione del territorio. “Lo sport è cultura, immagine e promozione del territorio, e quindi ci crediamo fortemente”, ha affermato Fraccastoro. L’accordo giunge in un momento favorevole per lo scalo abruzzese, che si avvicina al traguardo del milione e mezzo di passeggeri.

Il presidente del Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, si è detto orgoglioso della partnership, riconoscendo il valore del brand Pescara e i benefici dell’aeroporto.

“Negli ultimi anni l’aeroporto d’Abruzzo ha fatto registrare dei numeri importanti, e questo porta una ricaduta a tutto il territorio, perché è evidente che se arrivano turisti ne beneficia tutta la regione, per cui io sono molto molto soddisfatto di questa partnership”, ha dichiarato Sebastiani.

Obiettivi Comuni e Identità Abruzzese

Il logo di Abruzzo Airport sarà visibile sulle maniche delle magliette della prima squadra del Pescara Calcio per la stagione di Serie B 2025-2026. La Regione Abruzzo sostiene l’iniziativa per la collaborazione e promozione dell’identità territoriale. Marsilio ha aggiunto che “aeroporto e squadra di calcio condividono un obiettivo comune: crescere, puntare verso nuovi traguardi e portare l’Abruzzo sempre più in alto”.

La Saga lavora per ampliare rotte e collegamenti (anche tramite allungamento pista), mentre il Pescara Calcio punta a ritornare ai massimi livelli, fino alla Serie A. Questa sinergia, ha concluso Marsilio, rappresenta non solo una sponsorizzazione, ma un messaggio forte di identità e appartenenza: l’Abruzzo che crede in sé stesso e si impegna a vincere le proprie sfide.