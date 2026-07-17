Stando alle ultime di calciomercato, la Juventus avrebbe acceso i riflettori su uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano, mentre l'Inter monitora con attenzione gli sviluppi attorno a Cristian Romero. Sul fronte Milan, invece, Ruben Amorim avrebbe indicato un nome di assoluto livello per rinforzare l'attacco, anche se convincere il Manchester United si preannuncia un'impresa tutt'altro che semplice.

André entra nei radar della Juventus: talento e duttilità hanno conquistato i bianconeri

Secondo quanto riferito dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus starebbe seguendo con attenzione André, centrocampista brasiliano classe 2006 in forza al Corinthians.

Nato a San Paolo e destro naturale, il giovane talento avrebbe già dimostrato, nonostante la giovanissima età, una notevole versatilità tattica. Nel corso della sua crescita è stato infatti impiegato in tutti i ruoli della mediana, arrivando a ricoprire anche la posizione di trequartista. Una duttilità che rappresenta una qualità sempre più ricercata nel calcio moderno e che avrebbe convinto il Corinthians a fissare una valutazione già molto elevata per il proprio gioiello, vicina ai 30 milioni di euro. La Juventus considererebbe sostenibile un investimento di questa portata per un prospetto di tale livello, ma prima di affondare il colpo avrebbe la necessità di completare alcune cessioni, così da liberare spazio sia a bilancio sia all'interno della rosa.

Romero aspetta l'Inter, il Milan tenta l'assalto ad Amad Diallo

Nel frattempo anche l'Inter continua a lavorare sul rafforzamento del reparto arretrato. Secondo quanto rivelato da Gianluigi Longari sul proprio profilo X, sarebbero in corso movimenti legati al futuro di Cristian Romero, deciso a lasciare il Tottenham nel corso dell'estate. I nerazzurri seguono con interesse l'evoluzione della situazione e sarebbero pronti a inserirsi, ma soltanto nel caso in cui il club londinese decidesse di abbassare le proprie richieste economiche. Il difensore argentino, dal canto suo, vedrebbe di buon occhio un trasferimento alla corte di Cristian Chivu, mentre il Barcellona potrebbe entrare in corsa soltanto dopo eventuali cessioni nel reparto difensivo.

Dall'altra parte del Naviglio, invece, il Milan continua a cercare un esterno offensivo di alto profilo. Dall'Inghilterra rimbalza infatti il nome di Amad Diallo, indicato direttamente da Ruben Amorim. Il classe 2002, protagonista sia con la Costa d'Avorio sia nell'ultima stagione con il Manchester United, è reduce da oltre 2.400 minuti ufficiali disputati. Proprio il suo rendimento rende però l'operazione estremamente complicata: i Red Devils non intendono privarsi facilmente del proprio talento e per convincerli potrebbe servire un'offerta vicina ai 50 milioni di euro.