Se il calciomercato inizia a far discutere ed è entrato nella sua fase più calda, gli abbonamenti non sono da meno. Il dato che emerge con forza alla vigilia della stagione 2026-27 è uno: la voglia di calcio continua a crescere. In molte piazze italiane le campagne abbonamenti stanno facendo registrare numeri importanti, spesso superiori alle aspettative, e in alcuni casi i settori messi a disposizione sono già andati esauriti.

Il sold out è stato raggiunto in città come Roma, Milano sponda nerazzurra, Napoli, Venezia e Palermo, a conferma di un entusiasmo che attraversa categorie e territori differenti.

Il pubblico continua a rappresentare uno degli elementi più forti del calcio italiano e la risposta dei tifosi, almeno sul fronte abbonamenti, sembra essere ancora una volta molto significativa.

Padova da record!

Tra i dati più interessanti c'è quello di Padova, dove è stato superato il muro delle 6.000 tessere. Un traguardo che assume un valore particolare perché numeri simili non si vedevano da circa trent'anni, dai tempi della Serie B successiva alla retrocessione dalla massima categoria.

Un segnale chiaro: da Nord a Sud cresce la voglia di tornare sugli spalti e vivere il calcio dal vivo, con stadi che si preparano a riempirsi ancora una volta di colori, cori e passione.

La classifica abbonamenti live

Roma (A) 40.000 (sold out)

Inter (A) 40.000 (sold out)

Napoli (A) 25.000 (s.o.)

Genoa (A) 25.000

Bologna (A) 20.500

Juventus (A) 19.900

Sampdoria (B) 18.500

Palermo (B) 17.000 (s.o.)

Atalanta (A) 15.200 (s.o.)

Fiorentina (A) 14.300

Parma (A) 12.500

Cagliari (A) 11.800

Hellas Verona (B) 11.500

Udinese (A) 10.500

Catania (C) 10.235

Lecce (A) 10.000

Frosinone (A) 9.350

Ascoli (B) 9.000

Vicenza (B) 8.474 (s.o.)

Avellino (B) 7.099

Pisa (B) 6.800

Cesena (B) 6.700

Salernitana (C) 6.278

Padova (B) 6.083

Venezia (A) 6.000 (s.o.)

Spezia (C) 5.751

Monza (A) 5.500

Modena (B) 5.350

Mantova (B) 5.200

Cremonese (B) 5.118

Union Brescia (C) 4.398

Foggia (C) 4.300

Benevento (B) 4.085

Arezzo (B) 4.016

Sambenedettese (C) 3.500

Empoli (B) 3.013

Barletta (C) 3.000

Reggiana (C) 2.657

Lazio (A) 2.500

Sassuolo (A) 2.500

Perugia (C) 2.200

Campobasso (C) 2.200

Carrarese (B) 1.800

Ravenna (C) 1.600

Potenza (C) 1.303

Lecco (C) 1.160

Pescara (C) 1.100

Cittadella (C) 1.050

Torino (A) 1.000

Casarano (C) 1.000

Savoia (C) 1.000

Cerignola (C) 1.000

Novara (C) 750

Virtus Entella (B) 750

Catanzaro (B) 748

Vis Pesaro (C) 700

Treviso (C) 614

Guidonia (C) 540

Juve Stabia (B) 500

Pro Vercelli (C) 460

Sudtirol (B) 450

Latina (C) 400

Trento 375

Grosseto (C) 350

Casertana (C) 340

Dolomiti Bellunesi (C) 240

Carpi (C) 205

Pianese (C) 150

Giugliano (C) 128

Pineto (C) 100

Renate (C) 48

Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.