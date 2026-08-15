Se il calciomercato inizia a far discutere ed è entrato nella sua fase più calda, gli abbonamenti non sono da meno. Il dato che emerge con forza alla vigilia della stagione 2026-27 è uno: la voglia di calcio continua a crescere. In molte piazze italiane le campagne abbonamenti stanno facendo registrare numeri importanti, spesso superiori alle aspettative, e in alcuni casi i settori messi a disposizione sono già andati esauriti.
Il sold out è stato raggiunto in città come Roma, Milano sponda nerazzurra, Napoli, Venezia e Palermo, a conferma di un entusiasmo che attraversa categorie e territori differenti.
Il pubblico continua a rappresentare uno degli elementi più forti del calcio italiano e la risposta dei tifosi, almeno sul fronte abbonamenti, sembra essere ancora una volta molto significativa.
Padova da record!
Tra i dati più interessanti c'è quello di Padova, dove è stato superato il muro delle 6.000 tessere. Un traguardo che assume un valore particolare perché numeri simili non si vedevano da circa trent'anni, dai tempi della Serie B successiva alla retrocessione dalla massima categoria.
Un segnale chiaro: da Nord a Sud cresce la voglia di tornare sugli spalti e vivere il calcio dal vivo, con stadi che si preparano a riempirsi ancora una volta di colori, cori e passione.
La classifica abbonamenti live
- Roma (A) 40.000 (sold out)
- Inter (A) 40.000 (sold out)
- Napoli (A) 25.000 (s.o.)
- Genoa (A) 25.000
- Bologna (A) 20.500
- Juventus (A) 19.900
- Sampdoria (B) 18.500
- Palermo (B) 17.000 (s.o.)
- Atalanta (A) 15.200 (s.o.)
- Fiorentina (A) 14.300
- Parma (A) 12.500
- Cagliari (A) 11.800
- Hellas Verona (B) 11.500
- Udinese (A) 10.500
- Catania (C) 10.235
- Lecce (A) 10.000
- Frosinone (A) 9.350
- Ascoli (B) 9.000
- Vicenza (B) 8.474 (s.o.)
- Avellino (B) 7.099
- Pisa (B) 6.800
- Cesena (B) 6.700
- Salernitana (C) 6.278
- Padova (B) 6.083
- Venezia (A) 6.000 (s.o.)
- Spezia (C) 5.751
- Monza (A) 5.500
- Modena (B) 5.350
- Mantova (B) 5.200
- Cremonese (B) 5.118
- Union Brescia (C) 4.398
- Foggia (C) 4.300
- Benevento (B) 4.085
- Arezzo (B) 4.016
- Sambenedettese (C) 3.500
- Empoli (B) 3.013
- Barletta (C) 3.000
- Reggiana (C) 2.657
- Lazio (A) 2.500
- Sassuolo (A) 2.500
- Perugia (C) 2.200
- Campobasso (C) 2.200
- Carrarese (B) 1.800
- Ravenna (C) 1.600
- Potenza (C) 1.303
- Lecco (C) 1.160
- Pescara (C) 1.100
- Cittadella (C) 1.050
- Torino (A) 1.000
- Casarano (C) 1.000
- Savoia (C) 1.000
- Cerignola (C) 1.000
- Novara (C) 750
- Virtus Entella (B) 750
- Catanzaro (B) 748
- Vis Pesaro (C) 700
- Treviso (C) 614
- Guidonia (C) 540
- Juve Stabia (B) 500
- Pro Vercelli (C) 460
- Sudtirol (B) 450
- Latina (C) 400
- Trento 375
- Grosseto (C) 350
- Casertana (C) 340
- Dolomiti Bellunesi (C) 240
- Carpi (C) 205
- Pianese (C) 150
- Giugliano (C) 128
- Pineto (C) 100
- Renate (C) 48
Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.