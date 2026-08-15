Se il calciomercato inizia a far discutere ed è entrato nella sua fase più calda, gli abbonamenti non sono da meno. Il dato che emerge con forza alla vigilia della stagione 2026-27 è uno: la voglia di calcio continua a crescere. In molte piazze italiane le campagne abbonamenti stanno facendo registrare numeri importanti, spesso superiori alle aspettative, e in alcuni casi i settori messi a disposizione sono già andati esauriti.

Il sold out è stato raggiunto in città come Roma, Milano sponda nerazzurra, Napoli, Venezia e Palermo, a conferma di un entusiasmo che attraversa categorie e territori differenti.

Il pubblico continua a rappresentare uno degli elementi più forti del calcio italiano e la risposta dei tifosi, almeno sul fronte abbonamenti, sembra essere ancora una volta molto significativa.

Padova da record!

Tra i dati più interessanti c'è quello di Padova, dove è stato superato il muro delle 6.000 tessere. Un traguardo che assume un valore particolare perché numeri simili non si vedevano da circa trent'anni, dai tempi della Serie B successiva alla retrocessione dalla massima categoria.

Un segnale chiaro: da Nord a Sud cresce la voglia di tornare sugli spalti e vivere il calcio dal vivo, con stadi che si preparano a riempirsi ancora una volta di colori, cori e passione.

La classifica abbonamenti live

  • Roma (A) 40.000 (sold out)
  • Inter (A) 40.000 (sold out)
  • Napoli (A) 25.000 (s.o.)
  • Genoa (A) 25.000
  • Bologna (A) 20.500
  • Juventus (A) 19.900
  • Sampdoria (B) 18.500
  • Palermo (B) 17.000 (s.o.)
  • Atalanta (A) 15.200 (s.o.)
  • Fiorentina (A) 14.300
  • Parma (A) 12.500
  • Cagliari (A) 11.800
  • Hellas Verona (B) 11.500
  • Udinese (A) 10.500
  • Catania (C) 10.235
  • Lecce (A) 10.000
  • Frosinone (A) 9.350
  • Ascoli (B) 9.000
  • Vicenza (B) 8.474 (s.o.)
  • Avellino (B) 7.099
  • Pisa (B) 6.800
  • Cesena (B) 6.700
  • Salernitana (C) 6.278
  • Padova (B) 6.083
  • Venezia (A) 6.000 (s.o.)
  • Spezia (C) 5.751
  • Monza (A) 5.500
  • Modena (B) 5.350
  • Mantova (B) 5.200
  • Cremonese (B) 5.118
  • Union Brescia (C) 4.398
  • Foggia (C) 4.300
  • Benevento (B) 4.085
  • Arezzo (B) 4.016
  • Sambenedettese (C) 3.500
  • Empoli (B) 3.013
  • Barletta (C) 3.000
  • Reggiana (C) 2.657
  • Lazio (A) 2.500
  • Sassuolo (A) 2.500
  • Perugia (C) 2.200
  • Campobasso (C) 2.200
  • Carrarese (B) 1.800
  • Ravenna (C) 1.600
  • Potenza (C) 1.303
  • Lecco (C) 1.160
  • Pescara (C) 1.100
  • Cittadella (C) 1.050
  • Torino (A) 1.000
  • Casarano (C) 1.000
  • Savoia (C) 1.000
  • Cerignola (C) 1.000
  • Novara (C) 750
  • Virtus Entella (B) 750
  • Catanzaro (B) 748
  • Vis Pesaro (C) 700
  • Treviso (C) 614
  • Guidonia (C) 540
  • Juve Stabia (B) 500
  • Pro Vercelli (C) 460
  • Sudtirol (B) 450
  • Latina (C) 400
  • Trento 375
  • Grosseto (C) 350
  • Casertana (C) 340
  • Dolomiti Bellunesi (C) 240
  • Carpi (C) 205
  • Pianese (C) 150
  • Giugliano (C) 128
  • Pineto (C) 100
  • Renate (C) 48

Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.
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