Il calciomercato fa discutere, il campionato non è ancora iniziato, ma sugli spalti è già partita la sfida. Le campagne abbonamenti sono ormai aperte in gran parte d’Italia e, con l’avvicinarsi del debutto ufficiale, i numeri stanno crescendo rapidamente. Il conto delle tessere si aggiorna giorno dopo giorno, fotografia di un entusiasmo che accompagna la vigilia della nuova stagione.

A prendersi la scena in queste ore é soprattutto il Genoa, che ha raggiunto la straordinaria quota di 25.000 abbonati. Un numero che racconta meglio di qualsiasi slogan il legame tra il Grifone e la sua gente.

Il Ferraris si prepara così a un’altra stagione davanti a un pubblico importante, con la tifoseria rossoblù pronta a spingere la squadra fin dalle prime giornate.

E il dato del Genoa arriva in una fase particolarmente significativa. Proprio nelle settimane del precampionato, quando il mercato entra nel vivo e cresce la curiosità per le nuove squadre, sempre più tifosi scelgono di assicurarsi il proprio posto allo stadio.

La corsa è appena cominciata e il margine per crescere è ancora ampio. Le prossime settimane saranno decisive per capire fin dove potranno arrivare i numeri delle varie piazze. Una cosa, però, è già chiara: la voglia di calcio degli italiani è tornata a farsi sentire forte.

Classifica live: tutti gli abbonamenti all'11 agosto

  • Roma (A) 40.000 (sold out)
  • Inter (A) 40.000 (sold out)
  • Napoli (A) 25.000 (s.o.)
  • Genoa (A) 23.000
  • Bologna (A) 20.500
  • Juventus (A) 19.900
  • Sampdoria (B) 18.500
  • Palermo (B) 17.000 (s.o.)
  • Atalanta (A) 15.200 (s.o.)
  • Fiorentina (A) 14.300
  • Parma (A) 12.500
  • Cagliari (A) 11.800
  • Hellas Verona (B) 11.500
  • Udinese (A) 10.500
  • Catania (C) 10.235
  • Frosinone (A) 9.350
  • Ascoli (B) 9.000
  • Vicenza (B) 8.474 (s.o.)
  • Lecce (A) 7.100
  • Avellino (B) 7.099
  • Pisa (B) 6.800
  • Cesena (B) 6.700
  • Salernitana (C) 6.254
  • Venezia (A) 6.000 (s.o.)
  • Padova (B) 6.000
  • Spezia (C) 5.751
  • Monza (A) 5.500
  • Mantova (B) 5.200
  • Modena (B) 5.137
  • Cremonese (B) 5.118
  • Foggia (C) 4.324
  • Union Brescia (C) 4.300
  • Benevento (B) 4.085
  • Arezzo (B) 4.016
  • Sambenedettese (C) 3.810
  • Empoli (B) 3.013
  • Barletta (C) 3.000
  • Lazio (A) 2.500
  • Sassuolo (A) 2.500
  • Reggiana (C) 2.370
  • Perugia (C) 2.200
  • Campobasso (C) 1.900
  • Carrarese (B) 1.800
  • Ravenna (C) 1.600
  • Potenza (C) 1.303
  • Lecco (C) 1.160
  • Pescara (C) 1.100
  • Cittadella (C) 1.050
  • Torino (A) 1.000
  • Casarano (C) 1.000
  • Savoia (C) 1.000
  • Cerignola (C) 1.000
  • Novara (C) 750
  • Virtus Entella (B) 750
  • Catanzaro (B) 748
  • Vis Pesaro (C) 700
  • Treviso (C) 603
  • Guidonia (C) 540
  • Pro Vercelli (C) 460
  • Sudtirol (B) 450
  • Latina (C) 400
  • Trento 375
  • Grosseto (C) 350
  • Casertana (C) 340
  • Dolomiti Bellunesi (C) 240
  • Carpi (C) 205
  • Pianese (C) 150
  • Giugliano (C) 120
  • Pineto (C) 100
  • Renate (C) 48

Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.

Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.
© RIPRODUZIONE VIETATA