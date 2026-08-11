Il calciomercato fa discutere, il campionato non è ancora iniziato, ma sugli spalti è già partita la sfida. Le campagne abbonamenti sono ormai aperte in gran parte d’Italia e, con l’avvicinarsi del debutto ufficiale, i numeri stanno crescendo rapidamente. Il conto delle tessere si aggiorna giorno dopo giorno, fotografia di un entusiasmo che accompagna la vigilia della nuova stagione.
A prendersi la scena in queste ore é soprattutto il Genoa, che ha raggiunto la straordinaria quota di 25.000 abbonati. Un numero che racconta meglio di qualsiasi slogan il legame tra il Grifone e la sua gente.
Il Ferraris si prepara così a un’altra stagione davanti a un pubblico importante, con la tifoseria rossoblù pronta a spingere la squadra fin dalle prime giornate.
E il dato del Genoa arriva in una fase particolarmente significativa. Proprio nelle settimane del precampionato, quando il mercato entra nel vivo e cresce la curiosità per le nuove squadre, sempre più tifosi scelgono di assicurarsi il proprio posto allo stadio.
La corsa è appena cominciata e il margine per crescere è ancora ampio. Le prossime settimane saranno decisive per capire fin dove potranno arrivare i numeri delle varie piazze. Una cosa, però, è già chiara: la voglia di calcio degli italiani è tornata a farsi sentire forte.
Classifica live: tutti gli abbonamenti all'11 agosto
- Roma (A) 40.000 (sold out)
- Inter (A) 40.000 (sold out)
- Napoli (A) 25.000 (s.o.)
- Genoa (A) 23.000
- Bologna (A) 20.500
- Juventus (A) 19.900
- Sampdoria (B) 18.500
- Palermo (B) 17.000 (s.o.)
- Atalanta (A) 15.200 (s.o.)
- Fiorentina (A) 14.300
- Parma (A) 12.500
- Cagliari (A) 11.800
- Hellas Verona (B) 11.500
- Udinese (A) 10.500
- Catania (C) 10.235
- Frosinone (A) 9.350
- Ascoli (B) 9.000
- Vicenza (B) 8.474 (s.o.)
- Lecce (A) 7.100
- Avellino (B) 7.099
- Pisa (B) 6.800
- Cesena (B) 6.700
- Salernitana (C) 6.254
- Venezia (A) 6.000 (s.o.)
- Padova (B) 6.000
- Spezia (C) 5.751
- Monza (A) 5.500
- Mantova (B) 5.200
- Modena (B) 5.137
- Cremonese (B) 5.118
- Foggia (C) 4.324
- Union Brescia (C) 4.300
- Benevento (B) 4.085
- Arezzo (B) 4.016
- Sambenedettese (C) 3.810
- Empoli (B) 3.013
- Barletta (C) 3.000
- Lazio (A) 2.500
- Sassuolo (A) 2.500
- Reggiana (C) 2.370
- Perugia (C) 2.200
- Campobasso (C) 1.900
- Carrarese (B) 1.800
- Ravenna (C) 1.600
- Potenza (C) 1.303
- Lecco (C) 1.160
- Pescara (C) 1.100
- Cittadella (C) 1.050
- Torino (A) 1.000
- Casarano (C) 1.000
- Savoia (C) 1.000
- Cerignola (C) 1.000
- Novara (C) 750
- Virtus Entella (B) 750
- Catanzaro (B) 748
- Vis Pesaro (C) 700
- Treviso (C) 603
- Guidonia (C) 540
- Pro Vercelli (C) 460
- Sudtirol (B) 450
- Latina (C) 400
- Trento 375
- Grosseto (C) 350
- Casertana (C) 340
- Dolomiti Bellunesi (C) 240
- Carpi (C) 205
- Pianese (C) 150
- Giugliano (C) 120
- Pineto (C) 100
- Renate (C) 48
Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.
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