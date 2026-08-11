Il calciomercato fa discutere, il campionato non è ancora iniziato, ma sugli spalti è già partita la sfida. Le campagne abbonamenti sono ormai aperte in gran parte d’Italia e, con l’avvicinarsi del debutto ufficiale, i numeri stanno crescendo rapidamente. Il conto delle tessere si aggiorna giorno dopo giorno, fotografia di un entusiasmo che accompagna la vigilia della nuova stagione.

A prendersi la scena in queste ore é soprattutto il Genoa, che ha raggiunto la straordinaria quota di 25.000 abbonati. Un numero che racconta meglio di qualsiasi slogan il legame tra il Grifone e la sua gente.

Il Ferraris si prepara così a un’altra stagione davanti a un pubblico importante, con la tifoseria rossoblù pronta a spingere la squadra fin dalle prime giornate.

E il dato del Genoa arriva in una fase particolarmente significativa. Proprio nelle settimane del precampionato, quando il mercato entra nel vivo e cresce la curiosità per le nuove squadre, sempre più tifosi scelgono di assicurarsi il proprio posto allo stadio.

La corsa è appena cominciata e il margine per crescere è ancora ampio. Le prossime settimane saranno decisive per capire fin dove potranno arrivare i numeri delle varie piazze. Una cosa, però, è già chiara: la voglia di calcio degli italiani è tornata a farsi sentire forte.

Classifica live: tutti gli abbonamenti all'11 agosto

Roma (A) 40.000 (sold out)

Inter (A) 40.000 (sold out)

Napoli (A) 25.000 (s.o.)

Genoa (A) 23.000

Bologna (A) 20.500

Juventus (A) 19.900

Sampdoria (B) 18.500

Palermo (B) 17.000 (s.o.)

Atalanta (A) 15.200 (s.o.)

Fiorentina (A) 14.300

Parma (A) 12.500

Cagliari (A) 11.800

Hellas Verona (B) 11.500

Udinese (A) 10.500

Catania (C) 10.235

Frosinone (A) 9.350

Ascoli (B) 9.000

Vicenza (B) 8.474 (s.o.)

Lecce (A) 7.100

Avellino (B) 7.099

Pisa (B) 6.800

Cesena (B) 6.700

Salernitana (C) 6.254

Venezia (A) 6.000 (s.o.)

Padova (B) 6.000

Spezia (C) 5.751

Monza (A) 5.500

Mantova (B) 5.200

Modena (B) 5.137

Cremonese (B) 5.118

Foggia (C) 4.324

Union Brescia (C) 4.300

Benevento (B) 4.085

Arezzo (B) 4.016

Sambenedettese (C) 3.810

Empoli (B) 3.013

Barletta (C) 3.000

Lazio (A) 2.500

Sassuolo (A) 2.500

Reggiana (C) 2.370

Perugia (C) 2.200

Campobasso (C) 1.900

Carrarese (B) 1.800

Ravenna (C) 1.600

Potenza (C) 1.303

Lecco (C) 1.160

Pescara (C) 1.100

Cittadella (C) 1.050

Torino (A) 1.000

Casarano (C) 1.000

Savoia (C) 1.000

Cerignola (C) 1.000

Novara (C) 750

Virtus Entella (B) 750

Catanzaro (B) 748

Vis Pesaro (C) 700

Treviso (C) 603

Guidonia (C) 540

Pro Vercelli (C) 460

Sudtirol (B) 450

Latina (C) 400

Trento 375

Grosseto (C) 350

Casertana (C) 340

Dolomiti Bellunesi (C) 240

Carpi (C) 205

Pianese (C) 150

Giugliano (C) 120

Pineto (C) 100

Renate (C) 48

Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.

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