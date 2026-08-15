Il Milan scende in campo oggi per l'ultima amichevole di prestigio prima dell'inizio della Serie A. I rossoneri affronteranno il Manchester United in un test cruciale che si terrà a Breslavia, in Polonia. Questo incontro rappresenta un banco di prova fondamentale per la formazione guidata da Amorim, impegnato a perfezionare gli automatismi di gioco e a definire la migliore intesa in vista degli impegni ufficiali della nuova stagione.

La squadra rossonera giunge a questa sfida con un precampionato dai risultati altalenanti. Il percorso di preparazione ha visto il Milan subire una sconfitta per tre a zero contro il Chelsea e ottenere due pareggi contro Inter e Celtic.

Il tecnico Amorim è costantemente alla ricerca della migliore intesa tra i vari reparti del campo. L'incontro con il Manchester United, sua ex squadra, assume quindi un significato particolare, offrendo un'ulteriore opportunità per valutare i progressi tattici e l'amalgama del gruppo.

Probabili Formazioni e Orario del Match

Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 16.45, con lo Stadion Miejski di Breslavia che farà da cornice all'evento. Di seguito, le probabili formazioni che scenderanno in campo:

Il Milan dovrebbe presentarsi con un modulo 3-4-2-1: Torriani tra i pali; linea difensiva a tre con Gabbia, De Winter e Pavlovic. A centrocampo, spazio a Saelemaekers, Modric, Ricci e Bartesaghi.

Sulla trequarti agiranno Loftus-Cheek e Leao, a supporto dell'unica punta Ramos. L'allenatore sarà Amorim.

Il Manchester United, sotto la guida di Carrick, dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1: Lammens in porta; difesa a quattro composta da Dalot, Maguire, Heaven e Shaw. A centrocampo, la coppia Tielemans e Santos. Sulla linea dei trequartisti, Amad, Bruno Fernandes e Cunha, con Mbeumo come riferimento offensivo.

Dove Seguire la Partita

La prestigiosa sfida tra Milan e Manchester United sarà disponibile in diretta televisiva per tutti gli appassionati. La trasmissione sarà garantita sia da DAZN che dai canali di Sky Sport, assicurando così una copertura completa dell'evento. L'incontro avrà luogo presso la Tarczyński Arena di Breslavia, un impianto moderno e all'avanguardia, noto per ospitare regolarmente eventi calcistici internazionali.

La scelta della Polonia come sede di questa amichevole sottolinea l'intenzione di entrambi i club di confrontarsi in un contesto europeo, dinanzi a un pubblico internazionale.

Questo appuntamento si inserisce nel fitto calendario delle amichevoli estive e offre ai tifosi un'opportunità unica per assistere dal vivo a una sfida di grande prestigio tra due club storici del calcio europeo. L'evento è confermato per sabato 15 agosto, con calcio d'inizio alle ore 16.45. I biglietti per la partita sono disponibili per l'acquisto tramite i canali ufficiali.