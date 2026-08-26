L'arrivo di Donyell Malen alla Roma a gennaio ha generato un impatto immediato in Serie A. L'attaccante olandese ha già realizzato diciassette reti in diciannove presenze, dimostrando una prolificità notevole.

Esordio da record e rendimento costante

Il suo debutto stagionale è stato memorabile, con una tripletta all’Olimpico contro la Fiorentina. Un'impresa che in Serie A non si vedeva da dieci anni, quando Carlos Bacca la siglò con il Milan. Malen ha mantenuto un'elevata media realizzativa, consolidando il suo bottino di diciassette gol in diciannove partite.

La sfida al primato di Higuain e Immobile

Il record di marcature in una singola stagione di Serie A è fissato a trentasei reti, primato condiviso da Gonzalo Higuain (stagione 2015-2016 con il Napoli) e Ciro Immobile (sette anni fa). Malen, con il suo ritmo attuale, ha intrapreso una scalata ambiziosa verso questa vetta storica.

Nonostante l'entusiasmo, l'attaccante, soprannominato “Bobby” dai tifosi romanisti, ha mostrato umiltà. Dopo la gara contro la Fiorentina, ha dichiarato: “Non voglio dare numeri, devo creare occasioni da gol. Poi vedremo”.

Proiezioni e impatto statistico

Le prestazioni di Malen non sono passate inosservate. Gli esperti di Sisal considerano possibile che il numero quattordici della Roma superi le trentasei reti in campionato, offrendo questa eventualità a quindici volte la posta.

L'efficacia è confermata dai numeri: una media impressionante di 0,89 gol a partita in Serie A, segnando un gol ogni novantuno minuti circa. Il suo rendimento nelle prime diciannove presenze è il migliore per la Roma nell’era dei tre punti, superando i quindici gol di Gabriel Omar Batistuta.