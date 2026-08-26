New York ha ospitato un evento tennistico di portata eccezionale, segnando il ritorno in campo della leggendaria Serena Williams e del giovane fuoriclasse Carlos Alcaraz. La coppia, attesissima, ha calcato i campi degli US Open nel torneo di doppio misto, regalando al pubblico un debutto da sogno coronato da una rimonta spettacolare. Nonostante l'entusiasmo iniziale, la loro avventura si è conclusa nei quarti di finale, dove hanno ceduto il passo all'affiatato duo composto da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. L'esperienza, seppur breve, ha offerto spunti significativi, evidenziando sia il talento individuale dei campioni sia le sfide intrinseche alla costruzione di un'intesa di coppia in un contesto competitivo.

Il Ritorno Atteso e il Debutto Trionfale

L'iconico Arthur Ashe Stadium è stato il palcoscenico di questo attesissimo ritorno in campo. Williams e Alcaraz hanno inaugurato la loro partecipazione con una vittoria convincente e carica di emozioni. Hanno affrontato la coppia formata dalla neozelandese Erin Routliffe e dal britannico Lloyd Glasspool, superandoli con il punteggio di 5-3, 4-1 in appena 58 minuti di gioco. Questo successo non è stato solo una vittoria, ma una vera e propria rimonta entusiasmante, che ha visto i due campioni ribaltare un avvio incerto del primo set. L'incredibile energia e la determinazione di Serena, unite alla potenza e alla reattività di Alcaraz, hanno permesso loro di conquistare il primo turno, tra gli applausi scroscianti di un pubblico che ha celebrato con fervore il loro super debutto.

La Sfida dei Quarti e la Resa

Pochi istanti dopo l'euforia dell'esordio vincente, la coppia Williams-Alcaraz si è trovata di fronte una sfida ben più ardua e complessa nei quarti di finale. Ad attenderli c'erano Flavio Cobolli e Belinda Bencic, un duo riconosciuto per la sua maggiore intesa e il rodato affiatamento sul campo, elementi cruciali nel doppio. Il match si è rivelato combattuto e intenso, specialmente nel primo set, che si è deciso al tie-break, vinto con determinazione e precisione da Cobolli e Bencic. Nel secondo parziale, la freschezza atletica e la superiore intesa di gioco della coppia avversaria hanno prevalso in modo più netto, portando al risultato finale di 5-4(4), 4-1. La stanchezza accumulata, unita alla naturale mancanza di automatismi tipici di una coppia di doppio consolidata, ha giocato un ruolo significativo nella resa dei due campioni.

Contesto e Prospettive Future

Questo torneo di doppio misto ha rappresentato un momento di grande importanza per entrambi i protagonisti. Per Carlos Alcaraz, è stato il tanto atteso ritorno in campo dopo uno stop forzato di quattro mesi, dovuto a un infortunio al polso rimediato a Barcellona. Per Serena Williams, l'apparizione agli US Open ha segnato un altro capitolo nella sua straordinaria carriera, dopo il suo addio al tennis che sembrava definitivo nel 2022. Nonostante la sconfitta nei quarti, la loro partecipazione ha offerto segnali positivi per entrambi, in particolare per lo spagnolo, in vista del suo imminente ritorno alle competizioni in singolare. La prestazione ha dimostrato che il suo recupero procede ottimamente, lasciando ben sperare per i prossimi impegni.

La Solida Performance di Cobolli e Bencic

La coppia formata da Flavio Cobolli e Belinda Bencic ha saputo capitalizzare al meglio le proprie qualità, dimostrando una notevole solidità nei momenti chiave della partita contro i giganti del tennis. Hanno sfruttato con maestria il formato innovativo del torneo, che prevede set a quattro giochi e tie-break sul 4-4, adattandosi perfettamente alle dinamiche veloci del gioco. Questa intesa vincente, già consolidata da una precedente vittoria a Indian Wells, ha permesso loro di superare avversari di calibro mondiale e di qualificarsi meritatamente per le semifinali. Nel prossimo incontro, Cobolli e Bencic affronteranno un'altra coppia di spicco e di grande esperienza, quella composta dai coniugi Gael Monfils ed Elina Svitolina, promettendo un altro spettacolo di alto livello e una sfida avvincente per un posto in finale.