Il Crotone entra nel vivo del mercato con diverse operazioni in movimento. Il centrocampista Andrea Gallo è vicino al ritorno al Foggia, mentre il club pitagorico lavora per portare in Calabria Arthur Spadoni, giovane attaccante dell’Avellino. Possibile anche l’uscita definitiva di Mattia Sandri, pronto a firmare con la Casertana. Intanto resta viva l’attenzione per nuovi profili under.

Crotone calcio, Andrea Gallo verso il ritorno al Foggia: possibile separazione nelle prossime ore

Il rapporto tra il Crotone e Andrea Gallo potrebbe interrompersi a breve.

Il centrocampista, arrivato per rinforzare il reparto centrale dei pitagorici, sembra destinato a fare ritorno al Foggia, società che conosce già e pronta a riaccoglierlo.

La trattativa potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, con il Crotone che valuta le prossime mosse per completare la rosa a disposizione dello staff tecnico. La società calabrese resta infatti concentrata sulla costruzione di una squadra giovane ma competitiva, puntando anche su elementi in grado di garantire crescita e prospettiva.

La possibile partenza di Gallo si inserisce in una fase di mercato caratterizzata da diversi movimenti in entrata e in uscita. Il Crotone sta lavorando per trovare il giusto equilibrio tra esperienza e giovani talenti.

Calciomercato Crotone, vicino Arthur Spadoni dall’Avellino: il giovane attaccante arriva in prestito

Il nome nuovo per il reparto offensivo del Crotone è quello di Arthur Spadoni. L’attaccante dell’Avellino è vicino al trasferimento in prestito alla formazione pitagorica, dove avrà l’opportunità di vivere la sua prima esperienza nel calcio professionistico.

Spadoni, classe 2006, ha impressionato durante il percorso nella Primavera 2 dell’Avellino, tanto da convincere il club irpino a riscattarlo dal Torino a inizio mercato per circa 35 mila euro. Un investimento sul futuro per un giocatore considerato di prospettiva.

Durante le amichevoli estive, il tecnico dell’Avellino Nesta lo ha spesso utilizzato come trequartista sulla fascia destra, ruolo che ne ha esaltato qualità tecniche e capacità di inserimento.

Il Crotone punta ora a valorizzarlo, garantendogli spazio e minuti importanti per accelerare il suo percorso di crescita.

Mercato Crotone, Sandri verso la Casertana: resta l’interesse per Peter Torres

Non solo operazioni in entrata. Dopo la rescissione consensuale del contratto, Mattia Sandri è vicino alla firma con la Casertana. Il centrocampista sembra pronto a iniziare una nuova avventura dopo l’esperienza con il Crotone.

Parallelamente, la società rossoblù continua a monitorare il mercato alla ricerca di giovani profili interessanti. Tra i nomi valutati c’è quello di Peter Torres, esterno a tutta fascia classe 2006 che ha militato nel settore giovanile del Mallorca.

Il Crotone conferma così una strategia orientata alla valorizzazione dei giovani e alla ricerca di giocatori con margini di crescita. Le prossime ore potrebbero essere decisive per definire nuovi movimenti e completare l’organico in vista della nuova stagione.