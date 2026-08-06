Non solo acquisti. La Juventus lavora anche sul fronte cessioni così da cedere quei calciatori ormai fuori dal progetto targato Luciano Spalletti e reinvestire il denaro per completare l'organico a disposizione del tecnico di Certaldo. Uno dei calciatori in uscita è sicuramente Teun Koopmeiners finito nel mirino del Napoli.

Non solo United ed Aston Villa, anche il Napoli su Koopmeiners

L'olandese, arrivato per ben 60 milioni di euro dall'Atalanta, non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo importante con la maglia bianconera. Per questo motivo, la dirigenza potrebbe valutare delle offerte che potrebbero arrivare da qui alla fine del calciomercato.

Stando ad alcuni rumors, uno dei club che avrebbe sondato il terreno sarebbe il Napoli di Massimiliano Allegri che vuole confermarsi ad alti livelli anche nella prossima stagione. Gli azzurri potrebbero salutare Frank Zambo Anguissa che non ha ancora rinnovato il proprio contratto ed in caso di cessione da parte del centrocampista camerunense, potrebbero virare proprio sull'olandese della Juve. Il club bianconero non fa però sconti dal punto di vista economico e chiedono una cifra vicina ai 30 milioni di euro per cedere l'ex Atalanta. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta o già ben avviata ma di un'idea e sondaggio da parte del Napoli che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.

Con l'eventuale cessione di Koopmeiners, la Vecchia Signora potrebbe così puntellare la mediana e regalare un profilo ideale per il gioco di mister Spalletti. Resta viva la candidatura di Frank Kessie che chiede un ingaggio da circa 5-6 milioni di euro; non tramonta la pista Pierre-Emile Hojbjerg, in uscita dall'Marsiglia e valutato attorno ai 20 milioni di euro.

Idea Milenkovic per la difesa

Altro tassello per il calciomercato della Juventus è l'acquisto di un difensore centrale che possa andare a completare il pacchetto a disposizione di Spalletti. Sono tanti i profili sondati dalla dirigenza e tra questi spunta una vecchia conoscenza del calcio italiano ovvero Nikola Milenkovic in forza al Nottingham Forrest e che ha militato per diverse stagioni in Serie A con la maglia della Fiorentina.

Il classe 97 è un profilo attenzionato dalla dirigenza come alternativa a John Lucumì ma la trattativa non appare facile vista la richiesta di circa 25-30 milioni di euro da parte del club inglese. Una cifra che la Juve potrebbe ricavare dalla cessione di Federico Gatti che resta nel mirino del Napoli.

Milenkovic rappresenterebbe un profilo giusto per rafforzare la difesa bianconera. Forte fisicamente, buona capacità d'impostazione e duttilità tattica vista la sua capacità di occupare il ruolo di centrale sia in una difesa a quattro che a tre.