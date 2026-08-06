Le ultime ore di mercato continuano a regalare nuovi scenari per le big della Serie A, tra trattative che si complicano, dichiarazioni destinate a far discutere e giocatori intenzionati a cambiare il proprio futuro. La Juventus potrebbe trattenere Douglas Luiz dopo il rifiuto del brasiliano all'Everton, mentre l'Inter valuta possibili alternative per la difesa vista la complessità dell'affare Cristian Romero. In casa Roma, invece, fanno rumore le dichiarazioni di Antonio Nusa, uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo.

Douglas Luiz rifiuta l'Everton: vuole convincere Spalletti alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l'Everton della famiglia Friedkin avrebbe tentato di riportare Douglas Luiz in Premier League dopo il suo rientro alla Juventus. Il centrocampista brasiliano, reduce da una stagione complicata vissuta in prestito nel campionato inglese, sarebbe stato individuato come un rinforzo ideale per la mediana dei Toffees. Il giocatore, però, avrebbe deciso di respingere il corteggiamento del club britannico. Alla base della scelta ci sarebbe la volontà di giocarsi le proprie possibilità alla Continassa sotto la guida di Luciano Spalletti. Douglas Luiz sarebbe infatti intenzionato a iniziare una nuova esperienza in bianconero dopo un'annata difficile, con l'obiettivo di ritagliarsi un ruolo importante nella Juventus e dimostrare il proprio valore.

Una decisione che potrebbe modificare anche le strategie della dirigenza, impegnata nella ricerca del giusto equilibrio tra entrate e uscite in vista della nuova stagione.

Inter, Balerdi alternativa a Romero. Le parole di Nusa raffreddano la Roma

Nel frattempo l'Inter continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato, ma la pista che porta a Cristian Romero appare sempre più complicata. Oltre alle elevate richieste economiche del Tottenham e alle pretese del difensore argentino, i nerazzurri devono fare i conti anche con la forte concorrenza dell'Atletico Madrid, deciso a inserirsi nella corsa al centrale. Per questo motivo la dirigenza interista avrebbe iniziato a valutare profili alternativi, tra cui quello di Leonardo Balerdi.

Il difensore argentino, già accostato in passato anche alla Juventus, rappresenterebbe una soluzione economicamente più sostenibile rispetto a Romero e potrebbe diventare una pista concreta nelle prossime settimane.

Sul fronte Roma, invece, potrebbero aver creato qualche preoccupazione le recenti dichiarazioni di Antonio Nusa. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport DE, l'esterno del Lipsia ha infatti dichiarato: "Non ho mai espresso la volontà di lasciare il Lipsia, ci sono i rumors e sempre ci saranno. Possono scrivere quello che vogliono i media". Parole che potrebbero essere semplicemente di circostanza, ma che allo stesso tempo rischiano di raffreddare una trattativa già resa particolarmente difficile dalla valutazione elevata del club tedesco. Per la Roma, quindi, il percorso verso il talento norvegese resta tutto in salita.