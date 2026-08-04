Il Crotone calcio accelera sul mercato e si avvicina a due giovani profili destinati a rinforzare la squadra. Il primo nome è quello di Arthur Spadoni, attaccante classe 2007 attualmente di proprietà dell’Avellino. Il giocatore, reduce dall’esperienza con la formazione Primavera irpina, è pronto a trasferirsi in Calabria con la formula del prestito. L’operazione è in fase avanzata e la chiusura potrebbe arrivare nelle prossime ore.

La società pitagorica ha individuato in Spadoni un elemento interessante per rinforzare il reparto e puntare sulla crescita di un giovane con prospettive importanti.

Calciomercato Crotone, interesse per Francesco Capristo della Juventus Next Gen

Parallelamente, il Crotone lavora per portare in Calabria anche Francesco Capristo, centrocampista classe 2006 della Juventus Next Gen. Anche in questo caso la formula prevista sarebbe quella del prestito, con il club rossoblù pronto ad accogliere un giocatore considerato di prospettiva.

Capristo ha costruito gran parte del proprio percorso nel settore giovanile bianconero, vestendo la maglia della Juventus Under 20 per 61 volte, con un bottino di 5 gol e 9 assist. In precedenza ha militato nella formazione Under 17, dove ha raccolto 19 presenze, 2 reti e 3 assist. Numeri che testimoniano un percorso di crescita all’interno di uno dei vivai più importanti del calcio italiano.

Crotone mercato, la strategia punta sui giovani talenti

Gli eventuali arrivi di Spadoni e Capristo confermano la linea scelta dal Crotone sul mercato: puntare su giovani giocatori capaci di unire talento e margini di miglioramento. La società pitagorica sta costruendo una rosa con elementi futuribili, ma già abituati a confrontarsi con ambienti di alto livello.

Il doppio innesto rappresenterebbe un investimento tecnico in prospettiva, con l’obiettivo di aumentare qualità e competitività del gruppo. Le prossime ore saranno decisive per definire gli accordi e ufficializzare due operazioni che potrebbero rappresentare i primi tasselli della nuova stagione rossoblù. Entrambe i calciatori potrebbero permettere al club di puntare sul minutaggio.