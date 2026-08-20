Il Campobasso calcio ha ufficializzato la composizione del suo staff tecnico, che affiancherà l’allenatore Devis Mangia in vista del prossimo campionato di Lega Pro. L’annuncio, diramato il 20 agosto 2026 dalla società molisana, segna un passo importante nella preparazione alla nuova stagione, introducendo un team di professionisti con significative esperienze nel panorama calcistico italiano.

I volti dello staff tecnico

Ad assumere il ruolo di allenatore in seconda, al fianco di mister Mangia, è stato designato Davide Calabrese. La sua nomina arriva dopo un percorso importante che lo ha visto protagonista con il Team Altamura in Serie D, per poi affermarsi anche tra i professionisti.

Per la preparazione atletica, la scelta è ricaduta su Cristian Manco, un professionista con un curriculum di rilievo che include esperienze con club come Virtus Francavilla, Casarano, Brindisi, Trapani e Gelbison. La sua carriera lo ha portato, nel 2024, a far parte dello staff del Lecce in Serie A, un traguardo che ne sottolinea la competenza. Il ruolo di allenatore dei portieri è affidato ad Antonio Fischetti, la cui esperienza è stata maturata in club di Serie B quali Reggina, Cosenza e Ascoli.

Un legame forte con il territorio e con il settore giovanile è garantito da Walter Simonetti. Molisano e già noto alla società, Simonetti fungerà da ponte tra la prima squadra e le formazioni giovanili, avendo in precedenza guidato anche l’Under 17 nazionale.

A completare il quadro, come collaboratore tecnico, è stato inserito Biagio Meccariello, il cui compito sarà quello di fungere da trait d’union tra il calcio giocato e la panchina, portando una prospettiva unica e preziosa.

Biagio Meccariello: dal campo alla panchina

La nomina di Biagio Meccariello nello staff tecnico del Campobasso segna un nuovo capitolo nella sua carriera. Nato a Benevento il 27 marzo 1991, Meccariello ha preso la decisione di lasciare il calcio giocato a seguito della mancata iscrizione del Fasano al campionato di Serie D. Attualmente impegnato nella frequentazione del corso UEFA B, ha ora intrapreso la sua nuova avventura professionale al fianco di Devis Mangia.

La sua carriera da difensore professionista si estende per oltre quindici anni, durante i quali ha collezionato un impressionante numero di presenze: 265 partite in Serie B con maglie prestigiose come Ternana, Brescia, Lecce e SPAL.

A queste si aggiungono 14 presenze in Serie A con il Lecce, club con cui ha festeggiato la promozione nella massima categoria del calcio italiano. Il suo palmarès include anche un prestigioso riconoscimento internazionale: la medaglia d’oro conquistata con la Nazionale italiana alle Universiadi del 2015. La sua presenza nello staff del Campobasso è considerata un valore aggiunto fondamentale, apportando una profonda esperienza di campo, una dettagliata conoscenza dello spogliatoio e una solida cultura difensiva, elementi cruciali per lo sviluppo e il successo della squadra.