Ronaldinho è atterrato nella tarda mattinata di oggi all'aeroporto di Forlì, accompagnato dal presidente del club romagnolo Ignazio Cipriani. Il fuoriclasse brasiliano è arrivato in Romagna per una nuova avventura che lo vedrà coinvolto anche sul campo.

La presentazione della squadra

Questa sera, a Marina di Ravenna, Ronaldinho sarà la star della presentazione ufficiale della squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie C.

L'ex Pallone d'Oro, oltre a essere socio della società, disputerà almeno una partita di campionato e proverà a segnare anche un ultimo gol in carriera.

Sceso dall'aereo, Ronaldinho è apparso sorridente e si è prestato agli autografi e ai selfie di rito, mostrando di essere pronto a iniziare questa nuova esperienza.

La conferenza stampa con Ariedo Braida

Prima della presentazione di questa sera, l'asso brasiliano terrà una conferenza stampa. Sarà presente anche Ariedo Braida, direttore sportivo del Milan negli anni in cui Ronaldinho ha vestito la maglia rossonera.