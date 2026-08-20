Il Campobasso calcio ha ufficializzato la composizione del suo staff tecnico per la prossima stagione, che vedrà la squadra impegnata nel campionato di Lega Pro. La società ha presentato i nuovi ingressi e le figure professionali di alto profilo che affiancheranno mister Devis Mangia nell'annata 2026-2027, con l'obiettivo di rafforzare la struttura tecnica e garantire un supporto completo alla prima squadra.

Le nuove figure a supporto di mister Mangia

Ad affiancare l'allenatore Devis Mangia nel ruolo di allenatore in seconda sarà Davide Calabrese.

La sua nomina arriva dopo un percorso importante con il Team Altamura, dove ha maturato esperienza sia in Serie D sia tra i professionisti, contribuendo alla crescita della squadra. Per la preparazione atletica, il Campobasso si affiderà a Cristian Manco, un professionista che combina esperienza sul campo e approfonditi studi. Il suo curriculum include tappe significative con Virtus Francavilla, Casarano, Brindisi, Trapani e Gelbison. Nel 2024, Manco ha raggiunto la Serie A, entrando a far parte dello staff della prima squadra del Lecce, un'esperienza che arricchisce ulteriormente il suo bagaglio tecnico.

Il ruolo di allenatore dei portieri sarà ricoperto da Antonio Fischetti, che porta nello staff una vasta esperienza maturata in club di prestigio come Reggina, Cosenza e Ascoli.

La sua carriera è costellata da numerose stagioni in Serie B, un campionato che conosce profondamente e nel quale ha formato numerosi estremi difensori, garantendo solidità e competenza al reparto.

Esperienza e legame con il territorio: Simonetti e Meccariello

Il gruppo di lavoro si arricchisce anche con l'ingresso di Walter Simonetti, una figura molisana molto conosciuta e apprezzata nell'ambiente del Campobasso. Simonetti rappresenta il legame più diretto tra il territorio, il settore giovanile e la prima squadra. La sua lunga attività con i giovani rossoblù lo ha portato anche alla guida dell'Under 17 nazionale, dimostrando una profonda conoscenza delle dinamiche locali e un impegno costante nella crescita dei talenti.

A completare lo staff tecnico è Biagio Meccariello, che assume il ruolo di collaboratore tecnico. Meccariello rappresenta un trait d’union immediato tra il calcio giocato e la panchina, avendo recentemente concluso una lunga e prestigiosa carriera da calciatore professionista. Nato a Benevento il 27 marzo 1991, Meccariello ha militato per oltre quindici anni nel professionismo, collezionando ben 265 presenze in Serie B con maglie importanti come Ternana, Brescia, Lecce e SPAL. Vanta anche 14 presenze in Serie A con il Lecce, squadra con cui aveva conquistato la promozione nella massima categoria. La sua carriera è stata impreziosita nel 2015 dalla vittoria della medaglia d’oro alle Universiadi con la nazionale italiana.

Attualmente impegnato nel percorso UEFA B a Coverciano, Meccariello porta nello staff del Campobasso una preziosa esperienza di campo, una profonda conoscenza dello spogliatoio e una spiccata cultura difensiva, elementi che si integreranno direttamente nel lavoro quotidiano della squadra, offrendo un contributo fondamentale per la prossima stagione di Lega Pro.