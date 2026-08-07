Torna il calcio giocato con il primo appuntamento di Coppa Italia che si disputerá l'8 e il 9 agosto. Mentre in questo periodo si pensa ai numeri degli abbonamenti e al calciomercato, dopo settimane di attesa, il sipario si rialza con il primo turno di Coppa Italia, che inaugura ufficialmente la nuova stagione. Tra venerdì e giovedì prossimo, gli stadi torneranno a riempirsi di emozioni, con le squadre pronte a inseguire il primo obiettivo dell'anno e a mettere minuti preziosi nelle gambe. La competizione, come da tradizione, offrirà subito sfide interessanti e qualche possibile sorpresa, in un weekend che segna il ritorno del calcio che conta.

Da L.R. Vicenza-Catania ad Ascoli-Potenza, passando per Arezzo-Brescia, Benevento-Ravenna, si comincia a fare sul serio: novanta minuti per lanciare la stagione e conquistare il pass per il turno successivo. Sono tanti. I tifosi che si recheranno negli stadi per la prima stagionale.

C. Italia: spettatori live

Vicenza-Catania (150, viet.res.)

Ascoli-Potenza (211)

Arezzo-Brescia (450)

Benevento-Ravenna (80)

Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.