Il Crotone continua a muoversi sul mercato, ma deve fare i conti con una situazione economica che impone scelte precise. Tra le ipotesi prende quota il nome di Gabriele Bernardotto, attaccante classe 1997 del Guidonia Montecelio. L’interesse per il centravanti potrebbe intrecciarsi con il futuro di Antonino Musso, arrivato a titolo definitivo dopo il prestito della scorsa stagione.

Crotone, interesse per Gabriele Bernardotto: sarebbe in ritorno in rossoblù

Il Crotone avrebbe messo nel mirino Gabriele Bernardotto per rinforzare il proprio attacco.

Il centravanti classe 1997 è reduce da una stagione con il Guidonia Montecelio, chiusa con quattro gol e un assist in campionato. Il suo profilo è già conosciuto nell’ambiente rossoblù: Bernardotto ha infatti vestito la maglia del Crotone durante la gestione di Franco Lerda, prima di trasferirsi alla Carrarese nella stagione 2021/22.

Antonino Musso, il Crotone valuta la cessione

L’eventuale arrivo di Bernardotto potrebbe essere legato al futuro di Antonino Musso. Il classe 1999 è arrivato a Crotone lo scorso gennaio dalla Torres con la formula del prestito, prima di essere riscattato in estate e diventare a tutti gli effetti un giocatore rossoblù. Tuttavia, davanti a un’offerta importante, il club pitagorico potrebbe valutare la sua cessione.

Una scelta dettata soprattutto dalle necessità economiche della società.

Crotone, mercato condizionato dalla crisi economica

Il mercato del Crotone resta infatti fortemente condizionato dalla situazione finanziaria del club. La società è impegnata in un processo di riduzione del monte ingaggi e, durante questa estate, ha già lasciato partire numerosi componenti della rosa per fare cassa. La crisi economica vissuta dal club e la presenza dell’amministrazione giudiziaria impongono una gestione prudente. In questo scenario, Bernardotto può diventare un obiettivo concreto, mentre Musso resta un possibile uomo mercato. Oltre a Musso, tra gli ultimi pezzi pregiati rimasti ancora in rosa ci sono il portiere Davide e e l'attaccante Marco Zunno, entrambe oggetto di interesse di club nei giorni scorsi e ambiti in Serie C.