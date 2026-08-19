Il Foggia continua a lavorare sul mercato per completare l’organico e torna su un nome già conosciuto in casa rossonera. Il direttore Pavone ha avviato i contatti con il Crotone per Marco Zunno, esterno offensivo classe 2001. Il giocatore, reduce dalla prima stagione in Calabria, può rappresentare un rinforzo importante per Gaetano Auteri grazie alla sua duttilità e alla conoscenza dell’ambiente foggiano.

Foggia, trattativa con il Crotone per Marco Zunno

Il Foggia guarda ancora a Marco Zunno. Il club rossonero ha aperto un dialogo con il Crotone per riportare in Puglia l’attaccante classe 2001, capace di giocare soprattutto sulla fascia sinistra, ma anche da seconda punta.

Una soluzione che potrebbe ampliare le alternative offensive a disposizione di Gaetano Auteri. La trattativa è alle prime battute, ma il profilo è già noto alla società e al direttore Pavone.

Marco Zunno e il legame con il direttore Pavone

La possibile operazione può contare su un elemento favorevole: Pavone conosce già Zunno. I due hanno lavorato insieme ai tempi del Messina, esperienza che potrebbe facilitare il dialogo tra le parti. Il percorso dell’esterno si è sviluppato quasi interamente in Serie C, con le esperienze con Novara, Fiorenzuola, Piacenza, Messina e Foggia. Dopo il prestito in rossonero, Zunno è rientrato alla Cremonese e successivamente si è trasferito al Crotone, con cui è legato fino al 2027.

Foggia, Zunno può essere una soluzione per Auteri

Per Auteri, Zunno rappresenterebbe un’arma tattica in più. La capacità di occupare più zone del fronte offensivo permette al tecnico di avere maggiore flessibilità durante le partite. Il classe 2001 ha già iniziato la nuova stagione con il Crotone: nei giorni scorsi è sceso in campo nel derby di Coppa Italia di Serie C contro il Cosenza, disputato allo stadio Ezio Scida. La gara si è chiusa sul 2-0 per i rossoblù cosentini. Ora il Foggia valuta il suo ritorno.

Prima sfida di Campionato contro il Foggia

Il destino vuole che proprio nella serata del 24 agosto, alle ore 21:00, che Crotone e Foggia si sfidano in terra di Calabria. Una gara ormai "classica" in Serie C tra due formazioni con storia e blasone.