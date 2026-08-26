La Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) ha ufficialmente comunicato il ritiro del proprio sostegno a Gianni Infantino per la presidenza della Fifa. Questa decisione, annunciata il 26 agosto 2026, segna un cambiamento significativo nella posizione della federazione italiana rispetto alla leadership dell'organismo calcistico internazionale.

La decisione della Figc

La Figc ha formalizzato la scelta di non appoggiare più la candidatura di Infantino alla guida della Fifa. Il comunicato ufficiale non ha specificato le motivazioni dettagliate alla base di questa mossa, ma la notizia rappresenta una svolta nei rapporti tra la federazione italiana e l'attuale presidente della Fifa.

Il ritiro del sostegno avviene in un momento in cui la governance della Fifa è oggetto di attenzione e discussione a livello internazionale.

È importante notare che la Figc aveva in precedenza sostenuto Infantino nelle sue campagne elettorali per la presidenza dell'organizzazione mondiale del calcio. Questo cambio di rotta evidenzia una nuova prospettiva da parte dell'ente italiano.

Il ruolo di Figc e Fifa nel calcio globale

La Figc è l'organo di governo del calcio in Italia e rappresenta il Paese nelle competizioni e nelle istituzioni calcistiche internazionali. Fondata nel 1898, la federazione si occupa della gestione e dello sviluppo del calcio italiano a tutti i livelli, dalla Serie A alle divisioni dilettantistiche, fino alle nazionali.

La Fifa, acronimo di Fédération Internationale de Football Association, è l'organizzazione che governa il calcio a livello mondiale. Con sede a Zurigo e fondata nel 1904, la Fifa conta oltre 200 federazioni nazionali affiliate. Tra le sue responsabilità principali vi è l'organizzazione dei maggiori tornei internazionali, inclusa la Coppa del Mondo, e la definizione delle regole e delle linee guida per il calcio globale.