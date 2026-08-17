Il Lens ha scritto una pagina storica del calcio francese, aggiudicandosi la 50esima edizione della Supercoppa francese, il primo trofeo di questo tipo nella sua storia. La squadra ha superato per 1-0 il Paris Saint Germain, campione d’Europa in carica, in una sfida combattuta e ricca di colpi di scena.

A decidere l'incontro, disputato in campo neutro, è stata la rete di Florian Thauvin. L'ex attaccante dell'Udinese ha insaccato al 32’ del primo tempo, regalando ai "nordici" un vantaggio prezioso e un successo atteso da decenni. La partita si è accesa ulteriormente pochi minuti dopo il gol: al 39’, il difensore del Lens, Kyllian Antonio, è stato espulso per un intervento giudicato pericoloso dall’arbitro.

I giallorossi si sono così ritrovati in dieci uomini, dovendo affrontare la restante parte del match in inferiorità numerica.

Nonostante la pressione costante del PSG, il Lens ha dimostrato grande determinazione, sfoggiando una compattezza difensiva esemplare e uno spirito di sacrificio encomiabile. La squadra ha saputo resistere agli assalti dei parigini, mantenendo il vantaggio fino all'intervallo.

La ripresa e le espulsioni decisive

Il secondo tempo ha visto il Paris Saint Germain intensificare i propri sforzi per riequilibrare il risultato. L'allenatore dei parigini ha tentato il tutto per tutto, effettuando diverse sostituzioni e inserendo giocatori freschi per aumentare la spinta offensiva.

Tra i subentrati, Nuno Mendes è stato protagonista in negativo nei minuti finali.

Al 42’ della ripresa, infatti, il portoghese è stato espulso per una gomitata ai danni di Michal Skoras. Questa seconda espulsione, che ha lasciato anche il PSG in dieci uomini, ha complicato ulteriormente le speranze di rimonta per i campioni d'Europa. Il Lens, con grande tenacia, ha saputo gestire gli ultimi assalti degli avversari, difendendo con ordine il prezioso vantaggio fino al triplice fischio finale e conquistando la sua prima Supercoppa francese.

Analisi tattica e occasioni mancate

Il successo del Lens è stato il frutto di una strategia ben definita e di una notevole capacità di soffrire. La squadra ha giocato per oltre un’ora in inferiorità numerica, riuscendo a mantenere il vantaggio grazie a una prestazione difensiva di altissimo livello e a un portiere decisivo in più occasioni.

Questa vittoria rappresenta un risultato storico per il club, che si conferma una delle rivelazioni del calcio francese.

Il PSG, guidato da un tecnico alla sua prima finale in Francia, ha pagato alcune scelte di formazione iniziali, lasciando in panchina giocatori chiave come Dembélé e Fabián. Nonostante i tentativi di rimonta, i parigini non sono riusciti a concretizzare le numerose occasioni create. Un gol è stato annullato per un fuorigioco millimetrico e diverse altre opportunità clamorose non sono state sfruttate, tra cui un tiro spedito alle stelle da distanza ravvicinata e un'azione fermata per un fallo che avrebbe potuto portare al raddoppio del Lens. Il Lens, al contrario, ha saputo sfruttare al meglio l’unica vera occasione avuta, confermando la propria crescita e la capacità di competere ai massimi livelli.