Il mercato continua a regalare incroci tra grandi club e occasioni provenienti dalla Serie A e dall'estero. La Juventus avrebbe ricevuto una proposta per Emerson Palmieri, profilo particolarmente apprezzato da Luciano Spalletti e valutato circa 10 milioni di euro. Il Milan, invece, potrebbe provare a regalare a Ruben Amorim un rinforzo di assoluto livello come Ruben Dias, anche se il Manchester City chiede una cifra molto elevata. Infine, Bologna e Genoa si preparano a contendersi Rolando Mandragora della Fiorentina.

Juventus, Emerson Palmieri può diventare un'idea

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dal giornalista Nicolò Schira, Emerson Palmieri sarebbe stato offerto alla Juventus dall'Olympique Marsiglia attraverso un intermediario negli ultimi giorni. Un profilo che potrebbe trovare terreno fertile alla Continassa soprattutto per la stima che Luciano Spalletti nutre nei confronti del terzino. L'attuale allenatore bianconero conosce infatti il giocatore dai tempi della Roma e ne apprezza caratteristiche tecniche e duttilità. La Juventus, inoltre, sarebbe alla ricerca di rinforzi proprio sulla fascia, elemento che potrebbe accelerare una trattativa al momento ancora in fase esplorativa. Secondo Schira, la dirigenza starebbe valutando con attenzione l'opportunità di puntare su un giocatore che, nonostante l'esperienza accumulata, ha compiuto 32 anni soltanto lo scorso 3 agosto e potrebbe essere acquistato a condizioni relativamente favorevoli.

La valutazione dell'esterno si aggirerebbe infatti intorno ai 10 milioni di euro, una cifra che potrebbe rendere l'operazione particolarmente interessante.

Milan, Amorim vuole Ruben Dias. Mandragora piace a Bologna e Genoa

In casa Milan prende invece quota un'ipotesi decisamente più ambiziosa. L'insider di mercato Luca Cohen, intervenuto alla trasmissione Twitch Controcalcio, ha fatto il nome di Ruben Dias come possibile obiettivo rossonero. Il difensore portoghese del Manchester City sarebbe stato indicato direttamente da Ruben Amorim, con il tecnico che vorrebbe aggiungere esperienza e qualità al reparto arretrato. La dirigenza milanista potrebbe quindi tentare un approccio attraverso Jorge Mendes per provare ad accontentare l'allenatore.

L'ostacolo principale resta però economico: il City valuterebbe il centrale circa 60 milioni di euro. Per abbassare l'esborso, non sarebbe quindi da escludere l'inserimento di una contropartita tecnica, con Rafael Leao che potrebbe diventare uno dei nomi al centro delle discussioni.

Intanto, secondo Schira, Bologna e Genoa sarebbero pronte a sfidarsi per Rolando Mandragora. Il centrocampista della Fiorentina è stato tra i pochi elementi positivi della complicata stagione viola, chiudendo il campionato con 7 gol e 4 assist in 34 presenze. Numeri che avrebbero fatto salire la sua valutazione fino a circa 15 milioni di euro.