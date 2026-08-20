La Juventus continua a muoversi sul mercato e, oltre ai rinforzi per centrocampo e attacco, sta valutando anche un nuovo innesto per la corsia sinistra. L'eventuale partenza di Juan Cabal, infatti, potrebbe spingere il club bianconero a intervenire in difesa per offrire a Luciano Spalletti un'alternativa di esperienza.

L'arrivo di Curtis Jones ha alzato ulteriormente il livello del centrocampo dell'Inter, ma ha anche aumentato la concorrenza all'interno della rosa. Escludendo Andy Diouf, ormai impiegato sulla corsia destra, e Asllani e Massolin, destinati al prestito al Monza, Cristian Chivu può contare su ben sette centrocampisti di primo piano.

Intanto il Milan ha deciso di separarsi da Leao: servono 50 milioni, mentre Mendes lavora tra Premier, Liga e Galatasaray.

La visita di Jorge Mendes a Casa Milan non è servita soltanto a definire gli ultimi dettagli dell'operazione Diego Moreira. L'incontro ha infatti acceso i riflettori soprattutto sul futuro di Rafael Leao, sempre più lontano dal progetto rossonero.

Emerson Palmieri torna in orbita Juventus e le alternative dalla Premier League

Tra i profili tornati d'attualità c'è quello di Emerson Palmieri. Il terzino sinistro classe 1994, oggi al Marsiglia, conosce già Spalletti dai tempi della Roma e potrebbe rappresentare una soluzione affidabile per la fascia.

L'italo-brasiliano ha ancora un anno di contratto con il club francese e, secondo quanto riportato da Tuttosport, vedrebbe con favore un trasferimento a Torino.

Emerson non è l'unico nome sul taccuino della dirigenza bianconera. Dall'Inghilterra arrivano infatti diverse opzioni: Luke Shaw del Manchester United, Rayan Ait-Nouri del Manchester City e Hugo Bueno del Wolverhampton sono tutti profili monitorati dalla Juventus.

Più difficili, invece, le piste che portano ad Alvaro Carreras del Real Madrid e a David Raum del Lipsia, considerate operazioni decisamente più complesse da concretizzare.

Inter, sette uomini per tre maglie: Stankovic davanti a un futuro da valutare

Le opzioni a disposizione dell'allenatore nerazzurro sono Calhanoglu, Barella, Jones, Mkhitaryan, Sucic, Zielinski e Aleks Stankovic. Un reparto ricco di qualità, esperienza e caratteristiche diverse, ma proprio questa abbondanza potrebbe limitare il minutaggio di alcuni giocatori.

Tra i profili che rischiano di essere penalizzati dalla forte concorrenza c'è Aleks Stankovic. Il centrocampista aveva spinto per tornare all'Inter dopo l'ottima stagione al Club Brugge, culminata con la vittoria del campionato e il premio di miglior giocatore della squadra. Nonostante il rientro in nerazzurro, il suo futuro resta però tutto da definire.

Leao fuori dal progetto Milan: Galatasaray, Premier e Liga sullo sfondo

Durante il lungo summit, al quale Gerry Cardinale ha partecipato in collegamento insieme a Ruben Amorim, è stata confermata la scelta del club di puntare verso una separazione con il numero 10 portoghese. Una posizione ormai definita, tanto che nei prossimi giorni potrebbero arrivare decisioni forti, compresa una possibile esclusione dalla sfida di campionato contro il Torino.

Il segnale è chiaro: Leao vive gli ultimi giorni da giocatore del Milan con un futuro tutto da scrivere.

La dirigenza rossonera non intende però cedere il giocatore a qualsiasi cifra. La valutazione è stata rivista rispetto ai 60 milioni inizialmente richiesti, ma resta fissata a 50 milioni di euro, considerata la base giusta per chiudere l'operazione entro la fine del mercato.

Il Galatasaray resta una delle società più interessate, dopo aver messo sul tavolo una proposta da 40 milioni più bonus. Parallelamente, Jorge Mendes continua a lavorare soprattutto su piste in Premier League e Liga, dove potrebbero aprirsi scenari ancora più importanti per il futuro dell'attaccante portoghese.