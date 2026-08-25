Il mercato entra nella sua ultima fase e l’Inter continua a cercare quell’esterno offensivo capace di cambiare ritmo con dribbling e uno contro uno. Dopo Chiesa e Gabriel Jesus, emerge ora Jadon Sancho, mentre la Juventus cerca un centravanti più strutturato per affiancare Kolo Muani e torna a valutare Alexander Sorloth. Sullo sfondo, Udinese e Cagliari lavorano rispettivamente per Mrozek e Madjed.

Inter, Sancho è la nuova idea: Chivu vuole rilanciarlo

La ricerca dell’esterno offensivo ideale per Cristian Chivu non si sarebbe ancora conclusa. L’obiettivo resta quello di aggiungere alla rosa un giocatore rapido, imprevedibile e soprattutto capace di creare superiorità numerica nell’uno contro uno.

Dopo i nomi di Federico Chiesa e Gabriel Jesus, nelle ultime ore sarebbe emersa una candidatura decisamente più suggestiva: Jadon Sancho.

L’inglese è attualmente senza squadra dopo aver trovato l’intesa per la risoluzione con il Manchester United e rappresenta quindi un’opportunità a parametro zero, almeno per quanto riguarda il cartellino. Il problema principale riguarda però le richieste economiche del giocatore e le ultime stagioni, lontane dai livelli mostrati soprattutto al Borussia Dortmund. Proprio su questo punto potrebbe giocare l’Inter: Chivu potrebbe offrirgli la possibilità di rilanciarsi in un contesto competitivo, provando a riportarlo ai fasti tedeschi. Perché la pista possa diventare concreta, tuttavia, Sancho dovrebbe necessariamente abbassare le proprie pretese sull’ingaggio.

Juventus, Sorloth torna di moda: Nico Gonzalez può diventare la carta vincente

Alla Juventus, invece, la priorità sarebbe cambiata: Luciano Spalletti vorrebbe un centravanti di peso da affiancare a Kolo Muani. L’inizio del francese non avrebbe convinto completamente l’allenatore, che avrebbe quindi chiesto un attaccante capace di garantire maggiore presenza fisica e pericolosità nell’area di rigore. In questo scenario potrebbe tornare di moda Alexander Sorloth, già accostato ai bianconeri nei mesi scorsi e ora considerato in uscita dall’Atletico Madrid. Gli spagnoli valuterebbero il norvegese circa 25 milioni di euro, una cifra importante per il club bianconero, specie dopo gli investimenti già fatti.

La Juventus potrebbe quindi provare a ridurre l’esborso, se non addirittura ad azzerarlo, attraverso l'inserimento nella trattativa di Nico Gonzalez, ancora nel mirino di Diego Simeone. L’idea di uno scambio secco tra i due giocatori potrebbe quindi tornare d’attualità, soprattutto se l’Atletico confermasse il proprio interesse per l’argentino.

Intanto si muovono anche Udinese e Cagliari. Secondo Nicolò Schira, Bartosz Mrozek sarebbe vicino all’accordo per trasferirsi dal Lech Poznan all’Udinese con un contratto fino al 2030: i friulani avrebbero superato la concorrenza dei LA Galaxy. Il Cagliari, invece, continua a trattare con l’Hammarby per l’ala Montader Madjed, altro profilo destinato a entrare nei piani rossoblù.