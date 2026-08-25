Il futuro di Francesco Zallu potrebbe presto cambiare. Il classe 2003, attualmente al Gubbio, è finito nel mirino del Crotone, che ha già avviato i contatti con il club umbro per valutare un possibile trasferimento. Sul giocatore non mancano le alternative, ma la pista calabrese prende quota anche per un motivo preciso: Zallu conosce già Leandro Greco, suo allenatore ai tempi dell’Olbia.

Calciomercato Crotone, pressing su Francesco Zallu

Il Crotone ha messo Francesco Zallu tra gli obiettivi del proprio mercato. Il club rossoblù ha contattato il Gubbio per capire i margini dell’operazione e provare ad accelerare i tempi.

Il terzino classe 2003 ha diverse offerte sul tavolo e dovrà valutare con attenzione il prossimo passo della carriera. La presenza di Leandro Greco sulla panchina del Crotone può però rappresentare un fattore importante nella scelta finale.

Zallu e Leandro Greco, un legame che può pesare

Zallu e Greco si conoscono già, avendo lavorato insieme durante l’esperienza all’Olbia. Un dettaglio che potrebbe incidere nelle valutazioni del calciatore. Il tecnico conosce caratteristiche e qualità del classe 2003 e potrebbe considerarlo un profilo utile per il progetto del Crotone. La trattativa è ancora in una fase interlocutoria, ma i contatti con il Gubbio confermano l’interesse concreto. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi.

Crotone-Foggia, Arditi allo Scida accende il mercato

Intanto, nella serata del 24 agosto, durante Crotone-Foggia allo stadio Ezio Scida, è stato avvistato Arditi. La sua presenza alimenta le voci di mercato: semplice visita o possibile indizio? Il centrocampista potrebbe lasciare il Catanzaro in prestito e il Crotone cerca un centravanti con caratteristiche compatibili con le proprie esigenze. Per ora non ci sono certezze, mentre il Catanzaro continua a puntare sul giocatore. Il mercato, però, resta aperto.

Possibili uscite per il Crotone

Chi dovrebbe salutare la Calabria è invece l'esterno offensivo Antonio Energe: il calciatore è attualmente fuori rosa. Difficile valutare anche il futuro di altri calciatori, al momento confermati ma che potrebbero partire in caso di grandi offerte: da Merelli a Groppelli, passando per Musso e Zunno, cessioni che si potranno concretizzare solo per cifre irrinunciabili.