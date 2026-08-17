Una tradizionale partitella in famiglia, che vedeva contrapporsi la prima squadra della Juventus e la formazione Next Gen, è stata interrotta anzitempo all’Allianz Stadium di Torino. L’evento, che aveva richiamato oltre ventitremila sostenitori bianconeri, si è concluso bruscamente a causa di un’invasione di campo. L’interruzione è avvenuta all’inizio del secondo tempo, quando una parte del pubblico ha fatto irruzione sul terreno di gioco, impedendo la prosecuzione della sfida.

La gara, appuntamento atteso dai tifosi juventini, si è così chiusa dopo soli quarantacinque minuti di gioco.

Al momento dell’interruzione, la prima squadra, guidata da Luciano Spalletti, era in vantaggio per due reti a zero sulla Next Gen, grazie alle marcature di Conceicao e McKennie. L’invasione, scattata al calcio d’inizio della ripresa, ha costretto gli organizzatori a decretarne la conclusione anticipata.

L'entusiasmo dei tifosi interrompe la tradizione

L’incontro tra la prima squadra e la formazione Next Gen rappresenta un momento di festa per l’ambiente juventino, offrendo ai tifosi la possibilità di vedere i propri beniamini e le giovani promesse del club. Tuttavia, l’eccessivo entusiasmo sugli spalti si è trasformato in un’invasione di campo che ha reso impossibile la ripresa del gioco. L’episodio ha evidenziato la grande partecipazione del pubblico, ma ha anche sottolineato la necessità di garantire condizioni di sicurezza adeguate per il regolare svolgimento di eventi simili, specialmente con un'affluenza così elevata.

La Next Gen: sviluppo e gestione degli eventi

La Juventus Next Gen è la squadra che rappresenta il vivaio bianconero, impegnata nei campionati professionistici per offrire ai giovani talenti la possibilità di mettersi in mostra e crescere a contatto con la prima squadra. L’incontro amichevole con la formazione maggiore è un’occasione importante sia per i giocatori che per i tifosi. L’invasione di campo, tuttavia, pone un interrogativo sulla gestione degli eventi e sulla necessità di trovare un equilibrio tra entusiasmo e sicurezza. La società sportiva sarà chiamata a valutare misure per prevenire il ripetersi di situazioni simili nelle future edizioni di questo tradizionale appuntamento.