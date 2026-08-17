Il mercato degli ultimi giorni di agosto potrebbe regalare diversi movimenti a sorpresa. La Juventus starebbe valutando la cessione di Adin Licina per permettere al talento tedesco di trovare maggiore spazio, con l'Avellino interessato, mentre Ivan Perisic continua a spingere per un ritorno all'Inter. Il Torino, invece, ascolta le proposte per Gineitis, seguito dal Celtic, mentre in casa Lazio tiene banco la situazione di Kenneth Taylor, che avrebbe manifestato la volontà di cambiare squadra.

Juventus, Licina pensa all'addio: l'Avellino osserva

Potrebbe esserci una nuova uscita dal settore dei giovani della Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni riferite su X da Mirko Di Natale, Adin Licina starebbe infatti prendendo in considerazione l'ipotesi di lasciare temporaneamente il club bianconero per accumulare esperienza e soprattutto trovare quel minutaggio che difficilmente potrebbe ottenere con continuità a Torino. Una situazione che ricorderebbe quella di Vasilije Adzic, altro giovane talento su cui la società continua a puntare ma che ha lasciato la Continassa per trovare fortuna a Sassuolo.

Per Licina, arrivato dal Bayern Monaco lo scorso inverno e legato alla Juventus fino al 2029, sarebbe emersa con insistenza la pista Avellino. Il club irpino, attualmente in Serie B, potrebbe rappresentare una destinazione ideale per consentire al trequartista di misurarsi con un calcio più competitivo e acquisire esperienza.

La Juventus, dal canto suo, potrebbe valutare il prestito come soluzione privilegiata, mantenendo il controllo sul cartellino e puntando sulla crescita del giocatore.

Inter, Perisic non molla. Celtic su Gineitis, Lazio-Taylor da seguire

Ivan Perisic, intanto, continua a strizzare l'occhio all'Inter. Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, il croato avrebbe chiesto al PSV di essere lasciato libero di tornare in Italia e, soprattutto, di rivestire nuovamente la maglia nerazzurra. Il contratto con gli olandesi scade nel 2027 e il club non avrebbe ancora assunto una posizione definitiva, ma la volontà del giocatore potrebbe trasformare la questione in uno dei tormentoni dell'ultima settimana di agosto.

Per età e situazione contrattuale, Perisic potrebbe inoltre rappresentare un'operazione dai costi contenuti. Lo stesso giocatore aveva già confermato a giugno di essere aperto a un ritorno all'Inter, ricordando che a gennaio il PSV aveva bloccato la sua partenza.

Si muove anche il Torino, con il Celtic pronto a intensificare i contatti per Gvidas Gineitis. Il centrocampista lituano sarebbe valutato dai granata circa 10,5 milioni di euro e la trattativa potrebbe presto entrare nel vivo. Più complessa, invece, la situazione di Kenneth Taylor alla Lazio: l'olandese, acquistato dall'Ajax a gennaio per una cifra fissa di 16,85 milioni, potrebbe essere nuovamente al centro delle discussioni di mercato dopo aver manifestato la volontà di cambiare aria. Il nodo principale sarebbe la valutazione di Lotito, che arriverebbe a chiedere circa 50 milioni di euro. Una cifra che, inevitabilmente, rischia di frenare qualsiasi pretendente.