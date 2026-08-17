Il mercato di Juventus, Inter e Roma procede lungo tre direzioni differenti, ma tutte con un nodo ancora da sciogliere. In casa bianconera preoccupa la difficoltà nel trovare acquirenti per i giocatori in uscita, mentre Chivu attende un esterno offensivo e a Milano prende quota la suggestione Nico Williams. A Trigoria, invece, il profilo di Malick Fofana non sarebbe l’unico valutato: tra le alternative c’è anche l’ivoriano Martial Godo dello Strasburgo.

Juventus, cessioni bloccate: Mecca lancia l’allarme

La fase più complicata dell’estate della Juventus potrebbe essere appena iniziata.

Dopo i numerosi investimenti effettuati per consegnare a Luciano Spalletti una rosa competitiva, la società avrebbe ora bisogno di alleggerire l’organico e soprattutto di monetizzare alcune partenze. Il problema, però, sarebbe proprio trovare acquirenti per quei giocatori considerati comprimari e destinati a lasciare Torino. Una situazione che ha spinto l’esperto di mercato Edoardo Mecca a definire su X la situazione delle cessioni bianconere addirittura “drammatica”.

Il termine utilizzato fotografa le difficoltà incontrate dalla dirigenza. Diversi calciatori che avrebbero dovuto generare entrate importanti rischiano infatti di rimanere alla Continassa, impedendo alla Juventus di liberare spazio salariale e finanziare ulteriori operazioni.

Il tempo, inoltre, stringe: con la chiusura della sessione estiva sempre più vicina, la dirigenza dovrà necessariamente accelerare sui giocatori in uscita, anche valutando formule diverse dalla cessione definitiva pur di sbloccare la rosa.

Inter, Nico Williams è la suggestione. Roma, idea Godo oltre Fofana

Situazione differente all’Inter, dove Chivu avrebbe indicato con chiarezza la necessità di aggiungere all’attacco un giocatore dalle caratteristiche diverse rispetto alle attuali alternative. L’identikit sarebbe quello di un esterno rapido, esplosivo e particolarmente efficace nell’uno contro uno: Federico Chiesa era già stato accostato ai nerazzurri, ma nelle ultime ore sarebbe comparsa una suggestione decisamente più ambiziosa, quella di Nico Williams.

L’operazione appare però difficilissima: l’Athletic Bilbao ha blindato il talento spagnolo fino al 2035 e la sua clausola rescissoria è stata portata a 87 milioni di euro. Una cifra che rende l’eventuale affondo nerazzurro, almeno per ora, soprattutto un’ipotesi affascinante.

Anche la Roma cerca un esterno offensivo e, oltre a Malick Fofana, avrebbe inserito nella propria lista Martial Godo. L’ivoriano dello Strasburgo ha attirato l’attenzione dopo una stagione di grande crescita e il club francese valuterebbe il cartellino circa 30 milioni di euro. Fofana resta una pista concreta, ma Godo rappresenta un’alternativa di livello per garantire velocità, dribbling e imprevedibilità sulle corsie. La Roma, dunque, continua a scandagliare il mercato alla ricerca del profilo capace di completare il reparto offensivo voluto da Gian Piero Gasperini.