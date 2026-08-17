Ultimo appuntamento del precampionato per la Juventus. Oggi, lunedì 17 agosto, i bianconeri affrontano la Juventus Next Gen nella tradizionale amichevole in famiglia che precede l’inizio della stagione ufficiale. La sfida è in programma all’Allianz Stadium di Torino, con calcio d’inizio alle 18.
Juventus-Juventus Next Gen, le probabili formazioni
La Juventus di Spalletti dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie; Yildiz; Kolo Muani.
La Juventus Next Gen, guidata da Brambilla, dovrebbe invece schierarsi con il 3-4-2-1: Mangiapoco; Brugarello, Verde, Savio; Macca, Merola, Vallana, Leone; Konate, Licina; Guerra.
Dove vedere Juventus-Juventus Next Gen in tv e streaming
L’amichevole sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, visibile sulle smart tv, e sui canali SkySport.
La partita sarà inoltre disponibile in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull’app SkyGo e su NOW.